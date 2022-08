El Concello de Lalín dispone de un proyecto para aprovechar las aguas de sótanos y redirigirlas a un aljibe junto al tanque de tormentas, para poder emplearlas en riego o en emergencias. Así lo anunció ayer en pleno el edil de Agricultura, Avelino Souto, durante el debate de la moción en la que el PSOE urgía medidas contra la sequía, como un inventario de las traídas de agua vecinales (pendiente desde 2019) o el plan de emergencia que deben tener todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

La moción fue rechazada por el PP, que esgrimió las inversiones realizadas en cuestiones concretas como el diagnóstico de la red de saneamiento (300.000 euros), el plan director (180.000) o el tanque de tormentas (6,7 millones), al margen de la nueva captación en el Deza, que el alcalde, José Crespo, confía en que se ejecute el año que viene. Sí hubo unanimidad, en cambio, para apoyar la moción del Bloque reclamando una estrategia del agua.

La gestión del agua es uno de los puntos que recoge la Agenda Urbana 2030. Eso sí, aún no se digitalizó el sistema para detectar fugas, como indicó la socialista Alba Forno. El plan de acción de dicha Agenda fue presentado por la edil Raquel Lorenzo y ayer salió adelante, como estaba previsto, con los votos a favor de PP y Compromiso. Y era de esperar que este respaldo por parte del partido de Rafael Cuiña al gobierno generase pullas cruzadas entre los tres partidos de la oposición. Desde el BNG, Francisco Vilariño recalcó que el plan de acción es tan generalista “que podría valer para cualquier concello del mundo”, y que peca de hipócrita al contemplar cuestiones que el PP votó en contra cuando fueron propuestas por el Bloque o por el cuatripartito como un transporte rural, mini centros de día, la movilidad en bici, los caminos escolares seguros o la elección de pedáneos.

Sin medidas para la conciliación

Desde el PSOE, Alba Forno hizo memoria y apuntó que varias de las cuestiones de la Agenda Urbana ya figuraban en la Edusi y el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) que promovió el gobierno de coalición. Forno no vio en el plan de acción ninguna apuesta concreta para fomentar la conciliación laboral y familiar, y lamentó que zonas que quedaron humanizadas gracias al anterior mandato, como la parcela del antiguo Manuel Rivero, sea ahora un aparcamiento a solo 20 metros del parking Europa. Vilariño dejó claro que su programa era antagónico al PP y Forno dejó caer que “igual lo que le interesaba era excluirnos de este documento”. Los dos partidos, como Compromiso, están en contra de la Gran Plaza que desde hace años defiende el PP, “pero en un futuro podemos estar de acuerdo en proyectos de grandes áreas humanizadas para los peatones”, indicó Cuiña

El exalcalde insistió en que nunca pondría en riesgo los Fondos Next Generation, y de ahí su apoyo al documento. Pero abrió la caja de Pandora cuando dejó caer que Compromiso no se sentía cómodo en la oposición, que aspiraba a ser la alternativa de gobierno y que “el pueblo de Lalín demanda políticas útiles y no frentistas”. La frase fue entendida como que PSOE y Bloque no tenían las mismas miras. Vilariño contraatacó con que “pensar que alguien de aquí no tiene derecho a gobernar es un ejercicio de soberbia”, y Forno enfatizó que su partido, como cuando uno se enfrenta a un examen, “trabaja para sacar un 10”.

La Agenda Urbana, que lleva por título Construyendo un nuevo Lalín, contempla actuaciones ya desde el año que viene, como la evaluación de zonas degradadas o la consolidación del Pontiñas como el gran eje verde del área urbana. Las áreas parroquiales se crearán en 2024, un ejercicio en el que se fomentará el uso del transporte público, por ejemplo.

Sección de proyectos de la UE

Las medidas del plan de acción son muy genéricas, como indicó el BNG, pero Crespo explicó ayer que se trata de un marco que puede moldearse en los años venideros. Sea como fuere, Lalín tendrá una sección de proyectos europeos, ya que disponer de la Agenda Urbana ya da 20 puntos, sobre 100, al optar a ayudas de la UE.

Ya en el apartado de mociones, salieron adelante por unanimidad la moción del PP para poder tramitar de forma digital todo el proceso de certificación literal de nacimiento, lo que facilita las solicitudes de lalinenses afincados en la diáspora, así como la de Compromiso para contratar el proyecto de ampliación del auditorio de Vilatuxe. Crespo les indicó a los concejales que están negociando, por cuarta vez, una finca que permitiría esa ampliación de forma lineal tanto para las aulas como para el auditorio.

Por otra parte, los festivos locales para el año que viene serán, como de costumbre, el lunes y martes de las fiestas de As Dores

González Alén es cronista oficial, cuatro años después

PP y Compromiso también fueron los únicos partidos de la corporación que apoyaron el reconocimiento de Daniel González Alén como cronista oficial de Lalín. La cuestión estaba pendiente del pleno anterior, pero en realidad la propuesta se remonta a una iniciativa del PP, entonces en la oposición, ya en 2018. El BNG explicó que votaba en contra porque no es una cuestión prioritaria, y recordó que en su momento González Alén dijo que algún alcalde lalinense de la dictadura era más demócrata que algún concejal actual y que ya en el anterior mandato tuvo un reconocimiento, la Folla de Carballo, por imposición del PP. Para el PSOE, que se abstuvo, tampoco es un tema urgente.

Reparación de parques infantiles

Tanto Begoña Blanco como Crespo insistieron en la neutralidad de González Alén a la hora de recoger la historia local. Ya fuera del orden del día la teniente de alcalde, Paz Pérez, abordó una modificación de crédito por importe de 18.142 euros para la reposición de bancos rotos y otros elementos deteriorados (sobre todo madera) en los parques infantiles del casco urbano. Salió adelante por unanimidad, pero el PSOE le recordó a ejecutivo que cuando gobernaba el cuatripartito, el PP votó en 2018 en contra de una modificación de crédito para construir el parque infantil de A Corredoira, que sí se ejecutó después, pero a través del Plan Concellos. Al inicio del pleno, también quedaron aprobadas por los 20 ediles (faltaba el socialista Román Santalla) otras tres modificaciones de crédito para actuaciones como la colocación de tableros de anuncios en las parroquias, la cubierta de las pista de petanca o la reforma de la sala de calderas de consistorio, entre otros.

¿Existe contacto con la dirección del Golmar?

Ya en ruegos y preguntas, tanto Compromiso como BNG se interesaron por el parón de los trabajos, en verano, para las pérgolas y el patio cubierto del CEIP Xesús Golmar. Francisco Vilariño insistió en que el Concello no mantuvo ningún contacto con la dirección del centro para abordar la situación de las obras, y Rafael Cuiña preguntó si el gobierno no consideraba un fracaso que, tres años después, los trabajos mencionados estuviesen sin rematar. José Crespo aludió al retraso en el suministro de materiales, y recalcó que “hicimos todo los que estuvo en nuestras manos”. El retraso en los suministros afecta también al cambio de luminarias que ejecuta Acciona. Compromiso, por su parte, pidió datos sobre altas y bajas en la plataforma Merca Lalín, así como de la satisfacción de los usuarios. Crespo zanjó la cuestión con un “el Amazon Lalín lo inventasteis vosotros, pues iba en la Edusi”.

Rafael Cuiña se quedó sin respuesta de la Alcaldía al preguntar si a Lalín no le daba envidia que A Estrada contrate una ambulancia por 75.000 euros, casi la misma cuantía que destina Lalín a las orquestas de As Dores o por el presunto robo de material, por parte de un vecino, en la calle Monte Faro. Desde el PSOE, Alba Forno también formuló, sin obtener aclaraciones, preguntas sobre los días en que estuvo sin monitor la sala del Lalín Arena. La portavoz socialista pidió que se mejorase la iluminación de la pista de pádel y que se corrijan los bolardos de la calle Maruja Gutiérrez para que no queden las esquinas vivas y mejoren así la seguridad.