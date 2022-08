El BNG presentará en Agolada y Vila de Cruces una solicitud para incrementar las analíticas en el río Arnego, que abastece de agua a los dos municipios. Ve necesaria esta medida tanto por el bajo cauce del río como por el hecho de que en Rodeiro no hay una depuradora de aguas residuales y la de Agolada presenta problemas cuando llueve, porque se desborda y deja de funcionar.

Además de hacer más analíticas y medir más parámetros, el Bloque también ve imprescindible que se realice un proyecto de separación de pluviales en la red de sumideros de Agolada, para lo que será necesario pedir ayuda económica a la Xunta.

El cauce del Arnego no es el único que padece las consecuencias de una mala depuración. Ayer mismo, el club de pesca deportiva Río Deza alertaba de un nuevo vertido en las aguas del Deza, procedente de la depuradora de Merza, en Vila de Cruces. Trasladará el asunto a fiscalía. El BNG cruceño explica que estos vertidos son reiterados en los últimos meses y que la de Piloño, con la puerta rota y el contador “en los mismos kilovatios”, da a entender que lleva tiempo sin funcionar. Ante esta situación, para el Bloque está claro que o no se hace un control adecuado o que simplemente no se ejecuta. Le recuerda al gobierno de Taboada que “el cuidado del medio ambiente debe ser una prioridad”.

Por otra parte, el partido confirma que Vila de Cruces perdió una ayuda a las pistas multideporte del CEIP de Piloño porque entregó la documentación el 27 de junio, el último día de plazo. El CEIP Nosa Señora da Piedade también precisa unas pistas idénticas.