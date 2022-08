O Camiño dos Sentidos e dos Saberes recupera su actividad en tierras dezanas. El día 3, a las 10.00 horas está programada la actividad etnográfica Xente do Camiño, para cubrir un tramo del Camiño desde Serra do Faro hasta San Xoán de Camba. Por la tarde, a las 17.00 horas y en el Museo Casa do Patrón se programa el espectáculo Cine na aldea. El programa incluye más propuestas en septiembre y octubre.