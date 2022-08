“Si no eres el mejor no sobrevives”

Fernando Busto Galego (Agolada, 1961) es fundador de la empresa Extrusiones de Toledo S. A. (Extol). Este empresario dezano inició su andadura profesional a hace 39 años en una empresa del sector en Padrón. Tras dirigir durante varios años una compañía en Madrid, en 1997 fundó Extol, con la sede social en Toledo, y en 2013 también creó la filial francesa. La compañía, durante este periodo, ha conseguido posicionarse entre los principales fabricantes europeos de aluminio.

–¿Cómo fueron sus inicios en el mundo empresarial?

–Yo nací en Galicia, en el municipio de Agolada y profesionalmente mi primer contacto con este mundo ha sido un poco en lo que podemos considerar hoy la cuna de la extrusión en Europa, que es la zona de Padrón, donde hay importantes empresas del sector. Yo participé profesionalmente en una de ellas. Tomé contacto con este sector, y la verdad es que me apasionó. Luego a finales del 85 cogí la maleta y me fui a Madrid. Estuve 13 años dirigiendo una empresa, y como el sector me apasionaba di el paso en 1997 a fundar mi propia compañía.

–¿Se esperaba lograr el éxito que ha alcanzado?

–Siempre fui ambicioso profesionalmente. Los gallegos somos siempre personas inquietas. Cuando alguien coge una maleta y deja todo su entorno social y se lanza profesionalmente por el mundo es que en el trabajo es ambicioso. Por lo tanto, nunca existe una garantía de éxito empresarial, porque de hecho las estadísticas dicen que la mayor parte de las empresas que se fundan, hay un volumen importante que al cabo del año fracasan, a los cinco quedan pocas y sobreviven a los diez años casos muy simbólicos. Por lo tanto, el reto empresarial fue complicado y difícil pero no me dio miedo, me lancé y con mucho sacrificio, esfuerzo y un poco de suerte conseguí triunfar en este mundo.

–¿Cuáles son sus funciones actualmente en la empresa?

–Somos una empresa con cerca de 600 profesionales, por tanto, hay un grupo directivo ya potente, aunque ejerzo muy directamente las funciones de presidente.

–¿Cuáles diría que son las principales virtudes de un empresario y de una empresa?

–Hay que tener visión y decisión, porque a veces uno ve cierta oportunidad de negocio, pero no se atreve nunca. Es importante saber elegir el tren y acertar. También hay que dejarse la piel por el camino, dedicarle mucho sacrificio y esfuerzo.Empresarialmente hay que hacer las cosas muy bien porque estamos en un mundo muy competitivo donde, si no eres el mejor no sobrevives. Hay que ser muy serios en los negocios y muy respetuosos con todo el entorno.

–¿Cómo ve que ha afectado esta crisis económica al sector?

–El sector está de alguna manera, influenciado directamente por muchos fenómenos, casi coincidentes que forman un cóctel casi explosivo. Empezamos hace ya casi año y medio con la guerra de las materias primas, en la cual seguimos inmersos. El aluminio ha sido uno de los metales que más se ha visto afectado. La pandemia también perjudicó mucho a todos los sectores industriales, y en este no pudo ser menos. E incluso nos daña muy directamente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y nos faltaba un ingrediente más que supone la gota que colma el vaso, las energías que son fundamentales para la transformación de aluminio. Tenemos un cóctel muy negativo, pero con todo ello seguimos luchando, prosperando y dando mejores resultados que en los años anteriores.

–¿Cómo surgió el acuerdo entre Extol y OpenGate?

–Realmente es un modelo muy implantado en el mundo de la empresa, es decir, los fondos de inversión se han puesto muy de moda y en muchos casos vienen a complementar un poco el ejercicio empresarial. El fondo de inversión siempre tiene ciertas motivaciones. En muchos casos es un complemento necesario al relevo generacional, como es mi caso ya que mis hijos no tienen vocación empresarial, o por lo menos no se la he visto y por tanto, esta es una solución. Con 61 años que tengo, no veo un futuro relevo generacional por lo que se adopta esta opción con la idea de seguir creciendo y expandiéndose internacionalmente.