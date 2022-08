El Concello de A Estrada ha dado por finalizadas las obras de remodelación de la Praza da Feira y la dotación de mobilario. El edil de Urbanismo, Gonzalo Louzao, señaló que hay personas que aguardan por la creación de un parque infantil en la zona, ya que aparecía en el anteproyecto y en las infografías presentadas por el arquitecto pero no estaba en los pliegos de condiciones ni estaba previsto instalarlo. Por ese motivo, no se incluyó dentro del proyecto de ejecución. Los motivos para descartarlo fueron la necesidad de contar con un espacio funcional abierto para la organización de la feria y otras actividades. “Fueron infografías con juegos que el arquitecto creó para que luciesen y dieran imagen de vida”, explicó. Un caso similar ocurre con la humanización con árboles del parking anexo, que aparecía en las infografías pero no estaba en el proyecto.

Por otra parte, en los últimos días ha llamado la atención la colocación de la nueva señalización prohibiendo aparcar en la feria, amarrada a un árbol.