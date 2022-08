José de la Fuente: “Aquí todo es grupal y ayudamos con la tarea que nos toque”

La alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, dio a luz el pasado domingo a su hijo Óliver, por lo que desde ese día comenzó su baja por maternidad, que se prolongará de forma indefinida. Ante esta situación, asumió el puesto de alcalde en funciones el número dos del partido en las últimas elecciones municipales y primer teniente de alcalde, José de la Fuente.

Si bien su nombramiento como teniente de alcalde se produjo hace poco más de una semana, el edil afirma que “eso ya estaba hablado y consensuado, así que no hay ningún problema en asumir el cargo y me encuentro muy bien”. De momento coge la alcaldía con desconocimiento del tiempo que tendrá que estar en ella, ya que la alcaldesa se encuentra bien y con ganas de volver, pero la fecha de regreso dependerá de su recuperación y evolución, así como del estado de ánimo que tenga. De la Fuente afirma “que no hay problema ninguno en que se prolongue la baja, estoy completamente a su disposición y estaré aquí los días que necesite hasta recuperar el puesto que le pertenece”.

Mientras, el concejal busca emular el trabajo de Pichel y que el Concello siga con el ritmo habitual que venía teniendo bajo su mandato. Para ello se apoya en, además de las indicaciones dadas por la alcaldesa, en el trabajo grupal realizado en el día a día del gobierno local. “Aquí colaboramos todos en todo lo que podemos, todo es grupal y ayudamos con la tarea que nos toque”, destaca de la Fuente, que ahora tendrá que ser el encargado de coordinar el trabajo de los demás ediles.

En el futuro cercano no prevé importantes actividades a cargo de la alcaldía, ya que acaba de celebrarse el pleno del mes de agosto y aún queda un mes para el próximo pleno municipal. El trabajo en el que está centrado estos días es en la programación de distintas fiestas patronales y en la gran campaña de desbroce que afecta a las distintas parroquias del municipio. A mayores se encuentra a la espera de “más cosas que vayan surgiendo” y dice “encontrarse a la disposición de los vecinos”. Por lo tanto, no se esperan apenas cambios en la gestión o forma de gobernar con el nuevo alcalde en funciones, que buscará que no se note la falta de Pichel.

Su trabajo como ganadero

Pero su trabajo en el Concello no es su única labor en el día a día. José de la Fuente es, además del actual alcalde en funciones, un ganadero de vacuno y leche. “No tengo problema para compaginar el trabajo, porque ahora mismo no hay urgencias ni trabajos de gran importancia. La sociedad que tenemos se defiende perfectamente sin mi presencia continua allí”, destaca de la Fuente, ante la posibilidad de que tenga que dedicar más horas a la gestión del Concello en estas próximas semanas.