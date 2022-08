Concierto ‘interruptus’ en Melide

La banda agoladesa, Cuarta Xusta acusa a la comisión de fiestas de verter acusaciones falsas con respecto a las causas reales que llevaron a que el grupo no pudiera actuar en las fiestas de San Roque el pasado 19 de agosto. El conjunto afirma que en la misma jornada ya existía el rumor de que eran ellos los que no querían subir al escenario, y que incluso se buscaba enfrentar a la banda con el resto de agrupaciones que tocaban ese día. Ante esto el grupo se vio en la obligación de emitir un comunicado al día siguiente con el fin de desmentir dichos rumores.

El grupo musical alega que debido a un retraso de media hora en el programa la comisión tomó la determinación de que el conjunto no tocase puesto que tenía que comenzar la orquesta. Confirman que les dieron la oportunidad de tocar en el intermedio de esta, pero la Orquesta Marbella realizaba un pase único, de manera que la única posibilidad para poder realizar su presentación era tras esta a las 3 de la mañana. Este horario a los miembros del grupo les pareció un desprecio de cara a su trabajo y a las horas invertidas para que ese concierto siguiera adelante. Por ello, rechazaron la oferta y subiéndose al escenario decidieron explicarle al público lo que había ocurrido brevemente.

Cuarta Xusta argumenta también, que a pesar de que en la celebración se encontraban miembros de la alcaldía, estos no hicieron nada por solventar el problema, y finalmente no pudieron tocar. A pesar de los inconvenientes con los que se encontraron, la banda confirma que llegó un poco más tarde de las 19:00 horas y que a esa hora todavía no se había montado el escenario lo que les imposibilitaba realizar la prueba de sonido en el horario marcado. Asimismo, alegan que la actuación en ningún caso se anunció como pospuesta sino que directamente se canceló y como añadido, ellos fueron conocedores de esto cinco minutos antes de subirse a las tablas.

Por lo pronto, no han recibido ni esperan ningún tipo de disculpa por parte de la comisión ni del ayuntamiento, pero agradecen a todo el pueblo melidense, y en concreto a los allí presentes todo el apoyo que han recibido a lo largo de estos días.

La banda sigue trabajando en nuevos proyectos

A pesar de esta polémica, Cuarta Xusta continúa trabajando sin descanso. La agrupación compuesta por Lúa Aguete, Alberto García, Laura Romero, Aida López y Marta Sánchez está preparando un segundo disco que saldrá según lo previsto, a principios del próximo año. Además, para el mes de septiembre tienen cerrados varios conciertos con los que harán disfrutar a todo el público. Durante este periodo, y sobre todo como consecuencia de la pandemia su actividad laboral se vio bastante reducida, y a pesar de que ahora ya se pueden llevar a cabo grandes recitales, la banda agoladesa prefiere reservarse un poco más y volver con más fuerza. El grupo surgió en enero de 2016 a raíz de un festival celebrado en Melide para adolescentes, y los cuatro miembros originarios decidieron presentarse. Se trataba de un grupo de amigos al que le gustaba hacer música y que se mantienen unidos hasta la actualidad. A pesar de no identificarse con un solo estilo musical, el grupo destaca por la creación de temas reivindicativos.