La nueva residencia de A Estrada alcanza el 75% de ocupación en solo tres meses

La residencia Amboage se encuentra a pleno funcionamiento tres meses después de su apertura, a principios del mes de mayo. En este periodo de tiempo consiguió alcanzar un notorio 75% de ocupación, lo que supone tener unos 90 residentes en las 120 plazas disponibles inicialmente, una cifra más que significativa en el poco tiempo de vida de la residencia. La alta demanda existente en toda Galicia para conseguir una plaza en una residencia facilita las buenas cifras en el centro situado en la Rúa da Cultura, que ofrece sus servicios a muchos vecinos de la localidad, pero también registra usuarios de lugares como Santiago de Compostela o A Coruña.

El dueño y gerente de la residencia, José Antonio Patiño, se muestra “satisfecho” aunque asegura que “los comienzos no son nada fáciles, hay que ir adaptándose a la entrada de nuevos residentes”. Además, reconoce que se encuentran a la espera de que la Xunta clarifique su intención de incluir o no plazas concertadas en Amboage. Patiño asegura que “el proceso se encuentra parado en este mes de agosto” y que “no podrá esperar la respuesta de la administración por siempre”, por lo que no dejará habitaciones vacías si existiese demanda de ellas en un futuro inmediato.

La mayoría de los usuarios, como suele ser habitual en este tipo de residencias, son personas dependientes que necesitan distintas ayudas en el día a día, aunque también hay residentes autónomos que buscan huir de la falta de compañía. Para el cuidado de estas personas y de las instalaciones en general hay una plantilla de entre 35 y 37 personas, integrada por todo tipo de profesionales de distintas ramas: cocina, limpieza, enfermería, trabajo social, fisioterapia... Aunque la plantilla aún está en proceso de engrosarse, como es lógico, ya que se prevé que continúe aumentando el ritmo de ocupación de la residencia. Así, se espera que las modernas instalaciones y el buen entorno de las mismas, contando con enormes zonas verdes en el interior y una zona boscosa a escasos metros de la parcela, sirvan como aliciente para hacer de Amboage una de las residencias de moda de toda Galicia.

Faltan por acabar los jardines de la zona exterior

Acerca de las instalaciones, se encuentran totalmente finalizadas en el interior, aunque Patiño asegura ya estar pensando en posibles modificaciones a futuro; como la construcción de una terraza cerrada en el techo del edificio, que permita a los usuarios disfrutar de las vistas a la naturaleza. Mientras, la importancia reside en la zona exterior, que aún no está completamente finalizada. Mientras que los jardines interiores sí están acabados y disponibles, las grandes zonas verdes de los terrenos aún están en proceso. Faltan los caminos por el césped en los que los residentes puedan pasear y disfrutar del aire libre, obra que será realizada en los próximos meses.

Además, al igual que ocurre en la residencia de misma propiedad en Pontevea, se pretende que en Amboage vivan animales en cautividad. Desde conejos a pavos reales acompañan en la residencia del concello de Teo a los usuarios, algo que se planea incluir también en A Estrada. Los animales interactúan con los residentes, que les dan de comer o visitan en el día a día, siendo una actividad única y gratificante. De momento se está a la espera de preparar un recinto y una organización acorde a la responsabilidad de tener distintos tipos de animales en los terrenos de la residencia; para Patiño es especialmente importante el hecho de preparar un recinto en el que puedan descansar y resguardsrse por las noches, ya que el peligro de los depredadores salvajes es importante en la zona.