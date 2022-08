Lalín con Ritmo y los conciertos en la calle de este verano finalizan a lo grande

Lalín cerró el domingo su programa Lalín con Ritmo de este verano con la actuación de Sabela King & The Heartbreakers en la sesión vermú del Km0. Asimismo la jornada musical no terminó ahí puesto que la Praza da Igrexa acogió también otra sesión de Concertos na Rúa, para disfrute de vecinos y visitantes, en esta ocasión la actuación corrió a cargo de la Banda de Música Popular de Muimenta. Para continuar con las actividades, a pesar de estar anunciado para el día 23, el próximo 30 de agosto tendrá lugar una actuación dentro del Festival Mundial de Ilusionismo de Galicia. Nacho Samena, uno de los mejores ilusionistas del mundo realizará esta tarde un espectáculo a las 20:00 horas en la Praza da Igrexa que no dejará indiferente a nadie.