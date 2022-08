El Partido Popular de Agolada y su grupo municipal salieron ayer al paso de las acusaciones vertidas por su concejal Rafael Méndez sobre la subasta de ganado del pasado día 12. Niegan que la Xunta se mostrase contraria a la realización de “una feria”, cuya normativa es “bastante más sencilla” que la de una puja, sujeta a determinados requisitos para “preservar la salud” de las explotaciones que puedan adquirir reses.

El PP asegura que “es absolutamente falso” que su presidenta y portavoz municipal, Carmen Seijas, o cualquier otro miembro de su agrupación “hiciera ninguna gestión, movimiento o solicitud para que no se celebrase la subasta del día 12”. “De hecho, no fue prohibida por la Xunta y simplemente se reconvirtió a un acto privado en la Carballeira da Zanca por parte de su promotor, ante las posibles consecuencias por incumplir la normativa para celebrar una puja”, arguye.

Si el evento no se celebró como fue concebido y anunciado por Méndez con el apoyo del alcalde, Luis Calvo, fue “porque no realizaron ni uno solo de los trámites exigidos por la legislación y orientados a cumplir con los requisitos de salud pública, trazabilidad y bienestar animal”. “Todo el mundo en Agolada conoce el proceder de Rafael Méndez, por lo que no extraña a nadie que quisiera hacer una subasta, con apoyo del alcalde, sin obtener los permisos pertinentes” y, a pesar de ello, “insistiendo en que se le diera una autorización”, lo que podría derivar en “una supuesta prevaricación”, en caso de concerdérsele.

El PP agoladés se muestra “completamente a favor” de la recuperación de la feria del 12 y, llegado el caso, de hacer subastas, “siempre que se cumpla la normativa vigente”. De hecho, anuncia que, en caso de llegar a la alcaldía y existir interés del sector ganadero, pondrá “todos los medios municipales para cumplir los trámites necesarios y obtener los permisos”. “Con Luis Calvo al frente del gobierno local y su forma de actuar, pasando por encima de protocolos y normativas, va a ser muy difícil que esta gran iniciativa salga adelante y más cuando el promotor comparte este modus operandi”, advierte, al tiempo que sostiene que el alcalde “está detrás del ataque” de Rafael Méndez.

Los populares solicitan a su compañero de filas y al Concello que “dejen de vertir falsas acusaciones que no se sostienen” y sobre las que se reservan “la posibilidad de adoptar acciones legales”. “Que dejen de ver fantasmas y de poner excusas y que, si de verdad quieren que se haga la subasta en condiciones, se pongan a trabajar para cumplir los trámites administrativos, legales y sanitarios”, señalan. Y añaden que el mismo Rafael Méndez admitió que su iniciativa “no cumplía los trámites legales”, como sí hicieron otras similares celebradas recientemente en Santa Comba, Muimenta o Lalín (Feiradeza), “autorizadas y apoyadas por la Xunta”.

Por último, el Partido Popular lamenta las críticas al lalinense Antonio Crespo, jefe territorial de Medio Rural, “con una trayectoria indiscutida e indiscutiblemente a favor del agro y un prestigio y un reconocimiento por su trabajo en defensa del sector en toda Galicia y, especialmente, en nuestra comarca de Deza”.