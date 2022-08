O patrimonio de Agolada, ese gran descoñecido e esquecido (I)

Adícase nestes días o goberno de Agolada a reparar lavadoiros e palcos de festas, con gran controversia da veciñanza. Hai opinións para gustos, como na botica. Quen pensa que é tirar cos cartos dada a pouca utilización destes elementos urbanos. E hai persoas que consideran que ese traballo debe acometerse. Pola miña parte, como veciño preocupado pola conservación dos nosos bens colectivos, considero que é plausible unha labor deste tipo que poña en valor a nosa etnografía, tamén á máis próxima no tempo. Incluso vindo de quen vén a iniciativa e facendo os traballos, non por convencemento e respecto ao noso patrimonio, senón máis ben por afán recaudatorio de votos. Pero benvido sexa.

Sería de agradecer ese afán de posta en valor tamén, e sobre todo, polo resto do nosos bens arqueolóxicos abandonados ao longo do noso termo municipal. O primeiro paso debería ser contar cun bo inventario de bens arqueolóxicos e de patrimonio histórico. Porque é imposible conservar algo que se descoñece. Un catálogo rigoroso e feito por especialistas na materia.

Gran riqueza patrimonial

Por falta de achados e (ou) estudios de campo, non temos constancia de restos do Paleolítico. Si temos a certeza de que hai máis de 6 milenios xa había antepasados nosos no territorio que hoxe conforman as nosas aldeas, leiras, prados e montes, tamén na beira dos ríos.

Fai 7.000 anos as poboacións neolíticas comezaron a realizar queimas de bosques para abrir claros onde plantar cereais, sobre todo no sur de Galiza. A desaparición de zonas de bosque provocou un incremento dos procesos erosivos debido á acción humana.

Deste xeito, o Neolítico caracterízase polo avance social, económico e político das agrupacións humanas e sobre todo a introdución do sedentarismo. Posteriormente, xa cara a idade dos metais, as comunidades seguían practicando unha economía semellante á do Neolítico. A obtención dos metais necesarios para a fabricación dos materiais (armas, xoias, útiles de labranza...) existía grazas á práctica dunha minería do cobre, estaño, chumbo, ouro e prata.

Vivían en poboados ao aire libre ocupados temporalmente. Os asentamentos situábanse en pequenas chairas a media ladeira ou próximas aos altos dos montes. O sistema de rozas implicaba que ao cabo de dous ou tres anos tiñan que ser abandonados debido á imposibilidade de volver cultivalo ata pasados entre seis e nove anos, tempo no que recuperar as súas características iniciais. Isto motivaba o desprazamento do poboado na procura de terreos cultivábeis, cunha mobilidade limitada a unha determinada serra ou monte. Poden considerarse asentamentos seminómades vinculados a un determinado territorio.

O seu sustento estaría na gandería e na agricultura mediante ese sistema de rozas. A tecnoloxía agrícola implicaba a utilización de solos lixeiros e ben drenados propios das serras, rexeitando as terras do val máis pesadas e cubertas de densa vexetación arbórea.

Xunto á agricultura e á gandería dedicábanse á produción artesanal de ferramentas e utensilios de cerámica, madeira e pedra: olería, cestería, tecido, moenda... Nos enxovais funerarios foron atopados vasos cerámicos, machados, eixadas e outros utensilios de labranza, así como puntas de frecha e armas fabricadas con pedra e madeira.

Os asentamentos da primeira fase desta época son de carácter temporal feitos con materiais perecedoiros (poboados con casas de madeira e tellado vexetal). Pero pouco a pouco os poboados vanse facendo permanentes e tenden á fortificación. Os enterramentos individuais –cistas, mámoas, dolmens, madorras...– van gañando importancia.

E desa época, do Neolítico e da Idade dos Metais, contamos en Agolada con mámoas como as de Gurgueiro, Ventosa, Axiaz, Trabancas, Esperante, Coitimil, Ferreiroa, Borraxeiros, Ramil, Artoño, Eidián, Berredo, Baiña, Orrea, Brántega ou as de Agra..., petróglifos (gravados en rocha) como en Axiaz, Trabancas, Buxel, Couso, Campo do Xastre, Ermida, Monte Farelo, Ventosa, Laxosa, Basadroa, Ramil, Artoño, Ferreiroa, Cristín, Brántega... Enténdese que son estes vestixios mostras de enterramentos de persoas de prestixio social e, no caso dos petróglifos, un conxunto de gravados rupestres ao aire libre, cun simbolismo complexo e difícil de interpretar, antecedentes dos símbolos previos á escritura.

E son estes, mámoas e petróglifos, testemuñas deste noso pasado que aínda permanecen no noso territorio aqualatense, descoñecidos e esquecidos. Coidémolos, que son un tesouro cultural da nosa existencia como pobo.

*Veciño de Agolada