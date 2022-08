El mercado que atrae todas las miradas

El Mercado de Verán de A Estrada cerrará hoy sus puertas en una segunda edición que ha prolongado las buenas sensaciones que dejó la inicial vivida el año pasado. Los comerciantes mostraron su respaldo a una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de A Estrada y el Concello de A Estrada que ha registrado una buena entrada, aunque siempre fluctuando en función del tiempo. El calor de la tarde hizo por ejemplo que la mayor afluencia se centrase en la primera y última hora, en una tendencia que viene repitiéndose en todas las jornadas de este, por el momento, joven mercado.

Los comerciantes señalaban ayer la buena organización de este Mercado de Verán y la buena respuesta de los vecinos, muchos de los cuales aprovechan para pasear por las jaimas al estar situado en un lugar tan céntrico. En muchas ocasiones incluso repiten a lo largo de los días, lo que ayuda a que siempre terminen comprando algo. Además de las buenas ventas, los comerciantes destacan la oportunidad de darse a conocer entre los vecinos. A nivel organizativo, muchos de ellos aprovechan para liquidar su estocaje, especialmente las tiendas de ropa que ponen a la venta prendas de la temporada pasada a un precio muy rebajado. Una de las novedades de este año, las degustaciones de productos estradenses, también están contando con una gran acogida por parte de los visitantes.

En el último día de este Mercado de Verán el concierto de las 12.30 horas lo realizará el grupo Decotío Gaiteirxs, mientras que entre las 17.00 y las 21.00 horas se celebrará un taller de maquillaje en la zona infantil. Al mismo tiempo, a las 20.00 horas, las actuaciones llegarán a su fin con un concierto del grupo de rock estradense Os John Deeres. Además, como novedad, la escritora estradense de literatura erótica Chus Iglesias estará de 11.00 a 13.30 firmando sus libros.

María García // Catro Canciños

“El mercado está funcionando muy bien. Hay momentos puntuales, como el viernes a primera hora en el que estuvo un poco flojo porque hacía mucho calor, pero a partir de las seis de la tarde no paramos ni un momento, y eso que estábamos tres”, explica María García al valorar este mercado. Uno de sus productos estrellas están siendo las chapas personalizadas para perros y gatos que graban en el momento con una máquina. “Vendimos tantas que el primer día ya tuvimos que ir a por más y hay algunas referencias que ya no quedan”, explica. Catro Canciños ya estuvo presente en la primera edición del mercado, que valoraron muy positivamente. “El año pasado quedé encantada y este año creo que también va a ser lo mismo. A mí no me sirve tanto para vaciar estocaje, porque en este sector no hay temporadas, pero sí hacemos descuentos, y vendemos mucho. Lo mejor es que nos permite darnos a ver a gente que no nos conoce”.

Bernardo Díaz // A tenda de Fraber

Bernardo Díaz, responsable de A tenda de Fraber también vive su segunda participación en el Mercado de Verán organizado por la ACOE. “De momento, está funcionando muy bien. El viernes hubo mucha gente y gente con ganas de comprar. Hoy (por ayer), está un poco más parado aunque supongo que por la tarde habrá más”, argumentó el comerciante, que valoró el buen resultado que está dando esta iniciativa. “Funciona muy bien porque la ubicación es muy buena y hay que decir que está muy bien montado”, afirmó. Bernardo Díaz considera que una de las claves de su éxito es que, al estar ubicado en el centro de A Estrada, los vecinos acuden incluso en varias ocasiones a pasear por el mercado. “Al final siempre terminas comprando algo”. El comerciante señaló que este tipo de iniciativas son muy buenas para el comercio, ya que ayudan a sacar el estocaje que tienen guardado y les permite ganar algo de dinero para afrontar la nueva campaña.

Manuel Rey // Rebulidoiro Gramxa Eco

“El viernes se movió muy bien. No se puede decir que viniese un montón de gente pero creo que la que vino lo hizo con ganas de comprar”, explicó Manuel Rey, de Rebulidoiro Granxa Eco, quien también repite en el Mercado de Verán. Suponen una propuesta totalmente diferente con el resto de puestos. “En nuestro caso no tenemos estocaje. Lo centramos más en una forma de promoción para que la gente nos conozca. Es una forma de recordarle a la gente de A Estrada que estamos aquí y que seguimos trabajando”. Como el resto, también tienen alguna oferta, como por ejemplo en el tomate para salsa, aunque “las rebajas no son nuestro fuerte”, reconoce. “Vendemos de todo pero principalmente la fruta, especialmente las de la tierra, que no se encuentran en la frutería”. Manuel Rey se mostró encantado de estar por segundo año en este mercado y señaló que seguirán acudiendo en años siguientes si se sigue organizando.