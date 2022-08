Dende ben cedo pola mañá a música fíxose protagonista nas rúas de Soutelo de Montes. A tradicional Festa do Gaiteiro, que chegou este ano á súa edición número 43, foi unha vez máis un éxito e consolídase coma un referente cultural do concello de Forcarei. Esta edición tivo un significado especial ao adicárselle a unha das grandes figuras históricas da localidade: o Gaiteiro de Soutelo, Avelino Cachafeiro, cando se cumpren 50 anos do seu falecemento.

O encargado de realizar o pregón habitual da festa foi o escritor e presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, que destacou en todo o momento a figura de Avelino Cachafeiro.”Foi o gaiteiro dese rexurdir tan poderoso na Galicia contemporánea entre 1916 e 1936, foi o gaiteiro das Irmandades da Fala e da Xeración Nós, o gaiteiro pintado por Castelao, o gaiteiro louvado por Otero ou cantado xa en 1924 como mellor gaiteiro de Galicia por García Barros”, algunhas das fermosas palabras adicadas por Angueira. Ademais, destacou o seu papel concreto na súa época, considerándoo coma un dos gaiteiros máis importantes da historia galega. E, coma non podía ser doutro xeito, centrou gran parte do seu discurso na relación entre o gaiteiro e Rosalía, incluso recordando versos concretos que recollen o respecto que se tiñan.

A maiores, inmediatamente despois do pregón tivo lugar unha ofrenda floral na estatua que serve de homenaxe aos gaiteiros. A xornada continuou con actuacións da Banda de Gaitas de Forcarei e a Banda de Gaitas Terras de Guillarei, xusto antes de pasarse a un xantar popular na carballeira do Parque Venezuela. Xa pola tarde, as rúas recibiron o paso dos Abrentes, continuando coa música tradicional. Os nenos foron os únicos que escaparon da tónica xeral, xa que eles recibiron unha sesión de bibliodiscoteca por parte de Picadiscos Mariafaltri. A música tradicional volvería a agraciar os oídos dos veciños co gran concerto de última hora da tarde a cargo do grupo de música Abóbriga.

Pichel pide declarar a festa de Interese Turístico Internacional

A alcaldesa de Forcarei mostrouse orgullosa do nivel da festa, que o Concello volveu a organizar coa súa chegada á alcaldía e que antes mantíñase viva pola asociación cultural Can de San Roque. Esta celebración xa é declarada coma Festa de Interese Turístico Galego, mais Pichel quere ir varios pasos máis aló, “esta festa ben merecería o recoñecemento de Interese Turístico Internacional, estamos aquí para celebrar a gaita, a nosa identidade, a nosa cultura, pero sobre todo a a figura do noso gaiteiro máis internacional, o noso Gaiteiro de Soutelo, o noso Avelino Cachafeiro”, declarou a alcaldesa. Así mesmo, animou a toda a veciñanza a que gozase ao máximo a xornada de onte.