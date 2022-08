Poucas celebracións hai no concello de Forcarei coma a Festa do Gaiteiro de Soutelo de montes, que chega hoxe á súa edición número 43. Esta festa popular, organizada polo Concello de Forcarei, deparará diversas actividades aos veciños durante todo o día de hoxe. A programación comezará ás 11.00 horas cun pasarrúas, que servirá como aperitivo para a actuación da banda de gaitas Lembranzas da Terra de Guillarei de Tui, ás 12.00 horas. A praza dos Gaiteiros acollerá media hora máis tarde o pregón da festa, encargado nesta edición ao presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Nese acto tamén se fará unha ofrenda floral e unha interpretación do himno galego por parte da Banda de Gaitas de Forcarei, que de seguido ofrecerá un concerto, en torno ás 13.10 horas.

Ás 14.00 haberá un xantar popular na carballeira do Parque Venezuela, seguida dunha ruada amenizada pola música de Os Abrentes. Pola tarde será a quenda para a bibliodiscoteca de Picadiscos Mariafaltri, unha sesión para os nenos pequenos, ás 17.00 horas. Para pechar este longo día de celebración, ás 20.30 horas haberá un gran concerto do grupo de música tradicional Abóbriga, de novo na praza dos Gaiteiros.