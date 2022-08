O traballador do Concello da Estrada durante os últimos 27 anos, Miguel Durán Paseiro, foi homenaxeado onte nun xantar cos seus compañeiros pola súa xubilación. A esta comida de despedida do operario de obras, celebrada na praia fluvial do Río Liñares, asistiu o tenente de alcalde, Juan Constenla, en calidade de representante do Concello.