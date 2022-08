A Xuntanza das Persoas Maiores que se celebrou onte en Dozón congregou a 200 veciños do municipio. A xornada iniciouse cunha misa no santuario da Pena de Francia, seguida do xantar e da entrega de premios ao veciño e veciña de maior idade entre todos os participantes. O agasallo, entregado polo alcalde, Adolfo Campos, consistía na entrega dunha figura de Sargadelos para cada un dos galardoados: Julia Remedios Fernández, de 89 anos, e Ramón González, de 85.