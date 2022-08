Un único punto del día fue suficiente para convocar un pleno en Forcarei, en el que se votó la elección de los dos días que serán festivos locales en el próximo año. Serán los días 28 de agosto, coincidiendo con el Luns das Dores y el viernes 10 de noviembre, víspera de San Martiño. Esta decisión fue tomada con el voto favorable del grupo PSdeG-PSOE y las abstenciones de los cuatro ediles del Partido Popular, así como del concejal del BNG-Foro Forcarei, asistentes todos a la sesión plenaria celebrada en el día de ayer.

Precisamente el concejal del BNG, Roberto Jorge, hizo una propuesta de que los festivos locales fuesen rotando año a año para dar cabida a distintas festividades parroquiales. La propuesta para este 2023 era el día 8 de septiembre, que coincide con las fiestas en Aciveiro y Presqueiras. La alcaldesa, Verónica Pichel, consideró ese cambio merecedor de un debate más extenso y lo desestimó ante la necesidad de tomar una decisión antes del 15 de septiembre, lo que lamentan desde los nacionalistas. Así mismo, el BNG valoró el pleno como de “escaso contido”, alegando que “fixemos unha serie de rogos como que se aprobe o regulamento orgánico municipal que regule como se desenvolven os plenos”. Roberto Jorge también preguntó por el procedimiento para la contratación de un servicio de redes sociales, algo que costará 9.000 euros a los vecinos y exige transparencia y legalidad en su adjudicación.

Protestas del PP

El Partido Popular, a través de su portavoz municipal, Belén Cachafeiro, advirtió sobre una “nueva ilegalidad administrativa” en relación al nombramiento de los nuevos tenientes de alcaldía. Los populares indican que se está cometiendo una irregularidad, ya que el Concello debe de contar con dichos tenientes de alcalde desde el pleno de inicio de mandato, por lo que estos nombramientos podrían ser nulos o no tener validez ante cuestiones de futuro. Además, el PP informó de que el nombramiento de cuatro tenientes de alcalde también es irregular, puesto que son más de un tercio de los miembros de la corporación. Para Cachafeiro “esto es un desbarajuste improvisado y que vino dado tras nuestra advertencia de que cualquiera delegación que pudiera hacer sería siempre mermada, ya que un decreto de delegación de competencias no podría atribuir las funciones propias de un alcalde como sí se hace con un teniente de alcalde, lo que llegado el caso podría causar problemas”. Por último, Cachafeiro se defendió de las acusaciones de Pichel sobre su crítica a la baja laboral de esta última, acusando a la alcaldesa de demagogia para no asumir sus propios errores.