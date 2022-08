La situación del centro de salud de Cerdedo lleva dando que hablar durante todo el verano, producto del descontento generalizado de los vecinos a lo largo de los últimos meses. Tras la protesta popular del 14 de julio en las puertas del centro o anteriores medidas de presión, los vecinos decidieron presentar un nuevo lote de quejas. Solo en el día de ayer se presentaron más de una docena de quejas, gran parte de ellas entregadas por parte de vecinos que confiaron la tarea a otros. Esto es algo habitual, ya que la población envejecida de la zona ve limitadas sus posibilidades de salir de casa, lo que hace más sangrante la ausencia de un servicio médico digno. Los principales focos de protesta residen en la importante ausencia de facultativos en el centro, que es algo que lleva produciéndose meses y parece no tener solución. Todas las semanas hay días en los que no hay médico y cuando lo hay el servicio no se produce durante todas las horas necesarias para sufragar las necesidades de los vecinos. Además, los usuarios de dicho centro se encuentran con la problemática de que el desplazamiento a otros lugares donde ser atendidos es largo, sumado a esto a que en muchas ocasiones no se les atiende si no es de gran urgencia. Se espera que en las próximas semanas se sigan produciendo quejas y reclamaciones si la situación no da un cambio significativo de inmediato.