Una carrera por la vida

El pasado mes de marzo, Mario López superó la prueba que el mismo se marcó. El nadador estradense de 45 años que forma parte del Club de Natación y Salvamento (CNS) A Estrada se colgó seis medallas en los Juegos Nacionales para Personas Trasplantadas y en Diálisis que tuvieron lugar en Gijón. “Ese día me vi capaz de acudir al Europeo sin miedo. Sé que voy a estar al nivel para competir. Eso es lo que quería. Sentirme seguro de poder estar allí y disfrutar de la experiencia”, recuerda un hombre que el próximo domingo pondrá rumbo a Londres para enrolarse en una aventura que nunca se había imaginado.

El estradense representará a la selección española en el European Transplant & Dialysis Games 2022, un campeonato en el que estarán presentes deportivas de 25 países de todo el continente con una peculiaridad, todos ellos recibieron algún transplante o están sometiéndose a tratamiento con hemodiálisis. Mario López competirá en la categoría de natación en las pruebas de 50, 100 y 400 metros libres y en 50 y 100 metros braza.

Esta competición dará comienzo el próximo lunes y se extenderá hasta el día 27, con diferentes pruebas organizadas en las instalaciones estudiantes que tiene la zona de Oxford. En el caso del estradense, sus cinco pruebas las tendrá que disputar el mismo día, lo que supondrá una gran exigencia. “Incluso en los campeonatos gallegos no te dejan nadar más de dos pruebas el mismo día. Sé que voy a acabar muerto”, augura.

Mario López contará con un handicap en esta aventura en el Europeo. Él es uno de los pocos participantes y el único español que acude estando en pleno tratamiento de hemodiálisis. El estradense lleva tres años aguardando por un riñón para someterse al que será su tercer transplante. El que tiene en estos momentos comenzó a fallar justo después de sufrir un derrame cerebral que a punto estuvo de acabar con su vida. La situación personal por la que atravesó lo llevó incluso a dejar aparcado el deporte que tanto amaba durante dos años, hasta que hace unos meses decidió volver a nadar. “Si no fuese por el deporte no tendría la condición física para aguantar todo esto. La hemodiálisis es un tratamiento muy agresivo y que te va estropeando el cuerpo poco a poco. Con el deporte estoy ralentizando ese deterioro”.

El tratamiento que sigue en estos momentos lo lleva a tener sesiones de hemodiálisis todos los lunes, miércoles y viernes. Son días duros para él, que termina metido en cada hasta el día siguiente. Esto implica que el día anterior a sus cinco carreras, se someterá a uno de estos tratamientos en el hospital de Oxford. “Sé que voy a estar hecho una mierda pero ya sé lo que me espera. Es muy duro hacer deporte cuando estas en diálisis. Voy a estar en inferioridad de condiciones pero los resultados no me importan, solo poder estar ahí”.

El estradense, que es vocal en la junta directiva de Alcer Coruña, reconoció que lo más bonito de esta participación en el Campeonato de Europa es disfrutar de la experiencia. “Nunca me imaginé poder vivir algo así. Es una experiencia que voy a disfrutar a tope”, afirmó. “Me voy a encontrar con gente que vivió lo mismo que yo, gente de 25 países y en un lugar como Oxford. Eso ya es un premio suficiente”, añadió en el mismo sentido.

El estradense ha pasado la mayor parte de su vida luchando contra la enfermedad, esa que hace que sus propios anticuerpos ataquen su riñón como una amenaza externa. Esa lucha se prolonga ya desde hace 27 años, tiempo suficiente para crear una coraza que le permite hablar con nitidez sobre todo lo que ha pasado.

En esa carrera de resistencia fue clave la natación y su entrada en el Club Natación y Salvamento de A Estrada. Forma parte de la sección máster, siendo un habitual en las competiciones de aguas abiertas, participando en muchas de las travesías que se celebran en Galicia.