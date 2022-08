La borrasca deja solo en tres días tantas lluvias como en todo julio

Tras el paso de la borrasca atlántica, a partir de hoy volverán a subir las temperaturas en las comarcas y es muy probable que los chubascos no regresen a la zona norte de la provincia hasta mediados de la próxima semana y en forma de tormentas. Según los datos de Meteogalicia, las lluvias recogidas entre el lunes y el miércoles en la estación urbana de Lalín llegaron a los 27,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Esta cantidad no es suficiente para salvar la cosecha de maíz ni tendrá ningún efecto en la de miel, y tampoco va a incrementar el caudal de los ríos, en vista de la tremenda sequía que padecemos desde el pasado otoño. Pero al menos, contribuyó a aliviar las temperaturas y a regar cosechas de huerta. Esos 27,6 milímetros son una cifra modesta, sí, pero es casi el triple de lo que llovió en todo el mes de julio en Lalín (10,6 l/m2) y supera también a 22 milímetros de precipitaciones que cayeron en el arranque del verano, entre el 21 y el 30 de junio.

Sin mortandad de peces

Estas lluvias de agosto también fueron importantes en la estación de Forcarei, con 41 l/m2 caídos entre los días 15 y 17. Son más del triple de los 13,4 de julio y se acercan a los 49,9 registrados en el comiendo de la estación estival. Estamos acostumbrados a que Forcarei sea la zona más lluviosa de las comarcas porque la Serra do Candán se encarga de retener las nubes, con lo que las precipitaciones al otro lado, ya en Silleda, son inferiores. Podemos comprobarlo con los datos que indicamos de Lalín y con los de Camanzo, en Vila de Cruces. En esta estación cayeron solo 17,4 milímetros de precipitaciones a comienzos de esta semana, muy por debajo de las cifras del resto de la zona. Eso sí, en julio solo se registraron 4,2 mientras que las lluvias de junio dejaron 49,3 milímetros.

Decíamos que las lluvias eran tan necesarias que se quedarán en praderas, huertas y campos de maíz, sin llegar al cauce de los ríos. El domingo pasado, día 14, el nivel medio del río Deza estaba en los 1,3 metros, y esta cifra no creció hasta anteayer, pero lo hizo para llegar solo a los 1,4 metros. Distintos colectivos de pescadores llevan meses alertando de los bajos caudales, pidiendo incluso que se deje de pescar. Un nivel muy bajo de agua supone un riesgo de mortandad para los peces. Desde la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín indican que por el momento no aparecieron peces muertos en este río, pero reprochan a la Consellería de Medio Ambiente que no acometa ni autorice la limpieza del cauce, que desde hace años soporta troncos de árboles y demás maleza. Estos obstáculos impide el desove.

Vertidos

Y si al riesgo de mortandad y el mal mantenimiento de los cauces se suman vertidos como los que sufre el Asneiro cada dos por tres, la situación aún se agrava más. A principios de mes este río volvía a ser víctima de un vertido a su paso por Lalín, con la presencia de espuma blanca sobre sus aguas. Pero ya a finales de julio, cuando terminó la temporada de pesca, las aguas bajaban teñidas de un tono marrón claro.