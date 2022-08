“La tentación vive al otro lado” es el título del nuevo libro de la saga erótica “Amanecer contigo”. Se trata de la quinta entrega de una colección que inició la estradense Chus Iglesias en el año 2017 con la publicación de “Fuera de juego”. Ese primer libro de la saga fue todo un éxito de ventas, que tuvo su continuidad en sus trabajos posteriores, colándose todos ellos entre los cien más vendidos de la plataforma online de Amazon dentro de su género. Ahora, con más de 2.000 libros vendidos en papel y digital, Chus Iglesias da continuidad a su historia y lo hace a partir de un personaje conocido de libros anteriores. “Fueron muchas las que me pidieron un libro centrado en él y al final decidí hacerlo”, explica.

El protagonista de “La tentación vive al otro lado” es Adrián, un policía de la comisaría de Santiago de Compostela que es hermano del personaje masculino sobre el que centraba la historia del primero de sus libros. “Espero que no exista ningún Adrián real en esa comisaría. Menuda vergüenza”, bromea la escritora estradense al adelantarnos algunos de los detallas del argumento. La vida sin complicaciones de este policía dará un cambio drástico con la llegada de una nueva vecina, Iria, una enfermera del hospital de Santiago a la que le apasiona tocar el piano a todas horas, esquiar y hacer surf, y que no conoce a nadie en la ciudad. Los caminos de ambos se cruzarán por medio de un protagonista inesperado, “Barak”.

Iria debe hacerse cargo del perro de su abuela durante un tiempo, aunque este no está acostumbrado a vivir en un piso. Los malos hábitos del pastor alemán con genes de perro policía termina enfadando a su vecino Adrián, iniciando entre ambos una relación que se esconde en las páginas de “La tentación vive al otro lado”. Como es habitual en sus libros, A Estrada también cuenta con su protagonismo, con la presencia de la Feira da Sidra y de la plantación de manzanas que tiene la abuela de la protagonista en el municipio.

El nuevo libro de Chus Iglesias saldrá a la venta el día 28 de agosto. Una vez más podrá adquiriese en papel en muchas librerías de la zona. A Estrada, Deza, Vilagarcía o Cuntis son algunos de los lugares en donde habrá puntos de venta. Unos meses después está previsto que el libro se pueda adquirir también en su formato digital.

Tras la saga “Amanecer contigo” se esconce una mujer que sigue sorprendida por el éxito que están teniendo unos libros que comenzaron como una aventura personal y que se encontraron con el respaldo de un gran número de lectores fieles. “Nunca me imaginé cuando empezó todo esto que iba a llegar a un quinto libro. Esta es una de esas cosas que no cuentas y que terminan saliendo muy bien”, explica al tiempo que admite tener los mismos nervios que antes de cada una de sus entregas. Iglesias reconoce que sigue escribiendo llevada por las peticiones de sus lectoras y que incluso toma prestadas algunas de sus propuestas. “Desde el primer libro me encantó esta experiencia, así que seguiré mientras me lo sigan pidiendo”.