Aldeas con corazón, asulagadas

Estes días, por mor da seca pertinaz e preocupante, consecuencia do cambio climático, pódese unha vez máis visitar as ruinas do que foi a aldea de Marquesado en Brocos. Practicamente a aldea máis afastada do casco urbano de Agolada, debe o seu topónimo á existencia dun marqués que debeu ser dono e señor destas terras.

Como relata Luz Méndez, no seu libro sobre a toponimia de Agolada, o título de marqués fai referencia e recibíao aquela persoa que por un ou outro motivo defendía para o seu señor un lugar fronteirizo, ou “marca”, procedente do latín: margine, borde ou fronteira e que en galego foi a “marxe”. Tirando da historia e regresando ás escritas de Luz Méndez, non queda nada claro que o nome de Marquesado veña de ningún marqués coñecido, ou persoeiro histórico con tal título. Unicamente nos fala a investigadora da existencia dun documento datado no ano 1805 acerca dun preito entre dous habitantes de Villar de Ferreiros (Santiso)... no Marquesado de Brocos, o que ven incidir na teoría que avanza o historiador Eduardo Álvarez Carballido de Melide, á que fai referencia Luz, dunha lenda segundo a cal o título de marquesado gañaríao no século XVII un tal Álvaro de Ordóñez, señor do lugar de Sesto, en Agolada.

O que queda na actualidade desta aldea é o que en principio quedou fóra da zona asulagada polo encoro de Portodemouros, que obrigou a trasladar a veciña aldea de Brocos máis arriba e mesmo a construír unha nova igrexa e cemiterio, ala na década dos anos sesenta do século pasado. O decreto de expropiación quedaría publicado no BOE do ano 1962, polo goberno daquel entón e as obras comezarían dous anos máis tarde, para rematar no 1967. O uso e abuso que as nosas autoridades fixeron para aplicar expropiacións de terras e casas pagando xustiprezos de risa, a famosa “lei de interese común”, foi a causa de que nunca foran recoñecidos dereitos de propiedade privada, nin as reclamacións contra Moncabril SA, daquela empresa pública pertencente ao grupo do desaparecido INI (Instituto Nacional de Industria), nin as sucesivas demandas contra as novas empresas hidroeléctricas que sucesivamente seguiron controlando a produción de enerxía eléctrica do encoro, conseguiran nada.

No caso de Marquesado, a maior parte das casas quedaron baixo as augas do Ulla para sempre, e unicamente en tempos de profunda seca, cando o nivel das augas que aporta o río ao encoro baixan, pódese ver e mesmo pasear polo entramado de casas e pedras, que aínda resisten a ruína total daquel lugar. Algúns dos descendentes daquelas xentes negáronse a marchar, aínda que ás veces as augas chegan preto mesmo das cortes e a planta baixa das casas, tal e como lles pasa aos da casa de Bugallal, agora pechada durante a maior parte do ano, e sobre todo a de Luisa, a Casa de Casanova, que aínda que se mantén a case seis metros da beira do encoro, en tempos de enchentes, como pasou hai catro anos, levan o susto no corpo, ao ver como o nivel do encoro subía perigosamente acercándose á súa casa e as verduras da horta quedaban baixo as augas.

Achegarse a estes restos, esqueleto petrificado do que foi aquela aldea, fai que o visitante quede impactado coa beleza das imaxes do que as augas do río agochan e o silencio. Historias de vida e morte, vellas historias esquecidas de traballo e suor, de bágoas e ledicias, de tantas xentes descoñecidas, moitos xa ausentes para sempre porque hai tempo que morreron, algúns aínda cos recordos de cando foron nenos gravados no corazón. Vellos e novos que nunca pensaran en marchar da súa casa e da súa terra a pesar das manifestacións e protestas daquelas xentes que se botaron ás rúas para defender o pouco que tiñan e que quedaron sen remedio sen nada, da noite á maña, coma tantas veces.

Na actualidade, no lugar de Marquesado a penas vive unha ducia de persoas, e no veciño Brocos, algo máis de vintecinco, o que pon de manifesto que o que non conseguiron polas bravas os poderosos, o está a conseguir o tempo, o abandono e baleiro total das terras desta xente labrega do noso rural .

A seca de 2011

Hai tan so uns poucos anos, outra seca coma a que nos está a asolar nestes días (por certo, moito máis intensa, xa que deixara ao descuberto moitos máis restos ca hoxe mesmo) deixaba as augas do encoro de Portodemouros, por baixo do 40% da súa capacidade. Daquela Salomé Soutelo, en FARO DE VIGO, daba conta nestes termos do que os visitantes podían atopar no caso de achegarse ás ruínas inundadas da aldea de A Ponte, en O Marquesado (Brocos), lugar e parroquia de Agolada no seu artigo do 20.10.2011, do que extraemos estes párrafos:

Brocos emerge de las profundidades. En la parroquia de Brocos, las aguas se tragaron además los lugares de A Ponte y O Marquesado, así como la historia nobiliaria de éste. El profesor lalinense Antonio Presas recuerda que en O Marquesado lucían dos mojones, separados unos 40 metros, que recordaban cómo Antonio Freire, señor de Sobrado, ganó sus derechos sobre el lugar a Álvaro Ordóñez al cubrir, de un salto a caballo, la distancia que separaba estos dos marcos. La hazaña tuvo lugar en 1604, y posiblemente la inscripción de la misma aún sobreviva a la erosión de las aguas.

Ahora mismo, Portodemouros está al 40% de su capacidad –297 Hectómetros cúbicos–, por lo que los turistas pueden ver e incluso pasearse entre las ruinas de la vieja aldea de Brocos, de Agolada, cuyas tres cuartas partes quedaron anegadas. De entre las aguas no solo emergen las viviendas, con sus paredes semiderruidas y algún que otro dintel en pie, sino también su castro, la iglesia y el viejo cementerio, que hubo que vaciar antes de la puesta en marcha del embalse. El embalse también se llevó dos molinos con casa y una planta hidroeléctrica anterior..

Eu, pola miña parte, recordo como naquela seca do ano 2011 moitos de nós fomos comprobar in situ como de entre ás augas non só saíran ás vivendas, coas súas paredes semiderruídas e algún que outro lintel que quedara aínda en pé, senón tamén o seu castro, a igrexa e o vello cemiterio, que houbo que baleirar antes da posta en marcha do encoro, os restos dun vello muiño e a hidroeléctrica que subministraba enerxía eléctrica.

O encoro fora construído cun núcleo de arcela apisoada e recuberta con espaldóns de escollera e material permeable. Alcanzou unha lonxitude total de 469 metros e unha altura de 93, e as augas embalsadas ocupan unha extensión de 1.204,98 hectáreas, con capacidade para 297 hm3. Na marxe esquerda o encoro ten un aliviadeiro de auga, amais dun labio central que permite desaugar en caso de necesidade 1.300 m3 por segundo. A súa construción comezara no ano 1964 e foi inaugurado o 1 de marzo de 1968, e as crónicas da época falan de que na súa construción traballaron máis de dúas mil persoas.

Propiedade inicialmente da empresa Moncabril SA, que tiña licencia para o aproveitamento eléctrico do río Ulla e proxectaba a construción doutras oito minicentrais, aínda que non se levarían adiante. Temos que recordar que, antes da construción do encoro e preto da desaparecida ponte de San Xusto, a familia Salgado, de Agra, tiña en funcionamento unha pequena central hidroeléctrica da que os restos aínda se poden ver cando baixa o nivel das augas.

O final último do encoro foi e continua a ser a produción de enerxía eléctrica, na actualidade baixo control de Naturgy, e tristemente a súa construción veu cambiar a orografía e biodiversidade natural desta zona, provocando dun xeito artificial a separación das terras e pobos dunha parte e da outra: A Ponte, Marquesado, Barrio, Fontarcada, Outeiro, Ribadulla, en Santiso, e Quintelas e Fonte Ameneiro, de Arzúa, obrigando a un percorrido de máis de trinta quilómetros para salvar as augas do mesmo. Posiblemente esta foi a causa que obrigou a que no ano 1977 cando se decide unir as dúas marxes, entre Beigondo e Loño, mediante un útil transbordador, que gratuitamente pasa coches e persoas dun ao outro lado ó longo do día e da noite, os 365 días do ano. Río abaixo non moi lonxe da presa atopamos dúas represas máis para aproveitamento hidroeléctrico, a de Ínsua, construída no ano 2003, e no 2005, o denominado do Salto de Touro.

Tampouco podemos esquecer os piares, restos da antiga ponte desaparecida que cruzaba augas abaixo o río cara o lugar de Dombodán; alí aínda podemos admirar o seu vello muiño resistindo o paso do tempo.