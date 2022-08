El Concello de A Estrada anunció a través del edil de Medio Ambiente, Juan Constenla, que presentó un total de 26 alegaciones a la Jefatura Provincial de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación en contra del proyecto del parque eólico de Pedra Longa. Dicho parque, que afectaría al concello de A Estrada y también de Forcarei y Cerdedo-Cotobade, supondría un importante cambio en zonas de monte de parroquias como Liripio, donde se instalarían tres aerogeneradores de grandes dimensiones.

Entre las 26 alegaciones presentadas por el Concello, se encuentra la probable molestia y efecto negativo que supondría este parque a las comunidades de caballos salvajes de la zona. Estos caballos llevan incontables años habitando esos terrenos, siendo su hábitat consolidado y habitual, ayudando también a mantener el monte en buenas condiciones. La alteración de su vida afectaría también al turismo local, ya que estos animales son parte de la tradición estradense y forman parte de una de las celebraciones más emblemáticas de la zona, como es la Rapa das Bestas de Sabucedo, declarada de Interés Turístico Internacional.

Igualmente, desde el Concello emplearon otros argumentos de peso como: el incumplimiento de la legislación ambiental española; la ausencia de distancia mínima entre los aerogeneradores y los núcleos de población próximos; los posibles efectos que podrán tener sobre la captación de agua; las incoherencias del Estudio de Impacto Ambiental sobre la afectación del parque a zonas de protección de avifauna; o la ausencia de una campaña de medición de ruidos previa. Así, se pide una retirada definitiva del proyecto al considerarlo incompatible con los valores ambientales, patrimoniales, paisajísticos y turísticos de la zona. También recuerdan que hoy será el último día para presentar alegaciones.

Protesta del BNG de Cerdedo

El BNG de Cerdedo-Cotobade se suma a las protestas y presentó sus alegaciones promovidas por la asociación Petón do Lobo. Así mismo, Ernesto Filgueira, portavoz municipal, afirma que “precisamos unha enerxía limpa, xusta, que deixe beneficios nas comunidades nas que se instalan e que coiden e protexan o noso medio natural, social e cultural”. Los nacionalistas piden que se hagan planificaciones serias y rigurosas de los parques eólicos y recuerdan que “os veciños e veciñas saben que nos Terán sempre ao seu lado, na defensa dun rural vivo e dinámico contra o espolio e depradación que pretenden acometer as grandes compañías eléctricas, co apoio entusiasta da Xunta”.