La crisis del papel incrementará el coste del material escolar en el inicio del nuevo curso

Las librerías de las comarcas ya tienen disponibles tanto el material escolar como los libros de texto que requieren los distintos colegios, dando así inicio a la tradicional campaña de la vuelta al cole. Las familias empiezan a comprar toda la indumentaria necesaria para que los más pequeños empiecen las clases este mes de septiembre con todo listo. Como cabía esperar, ante la subida de la inflación que se está viviendo, los precios han sufrido un encarecimiento en comparación con años anteriores. No ha sido una subida exagerada pero sí que se nota. Sobre todo, en productos que dependen del petróleo y concretamente en el papel, ya que este material está atravesando una gran crisis. Además, la lista se puede ver encarecida como consecuencia de la nueva legislación que entra en vigor este mismo año, la Lomloe. Con su instauración, todos los libros de texto de los cursos impares han sufrido un cambio, por lo que las familias no podrán reciclar los de años anteriores porque ya no son válidos. Sin embargo, esto sí que lo podrán hacer los alumnos que vayan a realizar un curso par, puesto que sus libros no se modificarán hasta el próximo año.

En cuanto al volumen de ventas actual, establecimientos como la librería Faro de A Estrada afirma que han recibido encargos desde junio. De todas formas, todavía es pronto, y hay muchas personas que esperan a que inicien las clases y a tener la lista completa de material, porque, entre otros factores hay profesores que tal vez no quieran seguir libro de texto o colegios que se encarguen de proporcionar ellos mismos este material. Por el contrario, hay quienes prefieren ir adelantando estas adquisiciones para que el desembolso económico no sea tan grande y de una sola vez. Sobre todo lo hacen quienes más o menos ya son conocedores de los utensilios que precisan los niños, y algunos como estudiantes de Primaria que ya tienen toda la información necesaria. Asimismo, para poder mitigar el elevado coste de todos estos productos, la Xunta ha sacado, como cada año, unas ayudas para las familias que son aprobadas en función de la renta de los progenitores, así como de la cantidad de miembros que conforman el núcleo familiar. Así pues, se puede acceder a vales de 210 y 145 euros para libros de texto y a una ayuda complementaria de 50 euros para material escolar. Algunas de las librerías de las comarcas consideran que hay casos en los que este apoyo económico sirve para cubrir los gastos, sobre todo de los cursos inferiores, pero hay ocasiones en que se queda corto y solo es apto para hacerse con lo básico. Gasto por familia En líneas generales, y a pesar de la dura situación económica que se está atravesando, las librerías comarcales reconocen que cuentan con un público fijo, por lo que no han visto aminorados sus ingresos hasta el momento. Un estudio realizado por el oulet online Privalia revela que el gasto medio para los materiales de inicio de curso estará entre los 200 y los 500 euros, siendo la franja de 300 a 500 euros la de mayor peso. Tal y como afirma el estudio, para muchas familias este gasto representa entre el 20% y el 30% de su salario y se realiza en la mayor parte de los casos en el mes de agosto. Aunque también hay familias que optan por realizar estas compras durante las rebajas, siendo previsores y como una forma de ahorro, por otra parte, hay otros núcleos familiares que esperan al inicio del curso en septiembre, cuando los colegios entreguen las listas de material para adquirir lo necesario. Asimismo, se refleja que las compras realizadas son “pensadas y estudiadas”, ya que un 97 por ciento de los padres afirman comparar precios antes de decidirse por adquirir un producto frente a otro. Otras familias también confirman que para ellos son importantes los consejos de amigos y conocidos y hay otros progenitores que tienen muy encuentra los criterios que anuncian publicaciones especializadas para tomar la decisión final. El reciclaje y la venta online, tendencias al alza El estudio de Privalia también pone de manifiesto que los encuestados dejan claro que el producto más demandado este curso es el calzado, seguido del material escolar y la ropa. Este cambio de preferencias tal vez viene dado por un auge en la cultura del reciclaje. De hecho, según recoge el informe, un 66% de las familias prevén este año reutilizar materiales y prendas de pasadas campañas así como de amigos y conocidos para ahorrar en gastos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el calzado es uno de los productos más demandados, los encuestados se muestran reticentes ante la posibilidad de reciclar zapatos de otras temporadas u otras personas, puesto que alegan que son prendas que se desgastan mucho más y que no es una medida demasiado higiénica. A pesar de que las librerías de las comarcas no son conscientes de una pérdida de clientela en favor de las tiendas online, sí que es conocido el crecimiento exponencial de este método de compra en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia. Así pues, de nuevo tomando como referencia el informe de Privalia se esclarece que un 64% de las familias españolas afirma que usará la venta online, aunque muchos confirman que intercalarán esta práctica con las compras en tienda física. Por ahora lo que se conoce por las librerías es que hay clientes que optan por plataformas como Amazon solo para productos que ellos no tienen en ese momento y que las familias precisan de manera urgente.