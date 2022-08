El circuito de A Madalena, en Forcarei, es un punto habitual de reunión de aficionados al motorsport. Como en cualquier competición de vehículos, la gestión de los neumáticos empleados es de vital importancia. El problema en dicho circuito es que los competidores o visitantes, no se encargan de recoger las ruedas que ya no tienen vida útil y reciclarlas posteriormente. Desde World Rally Bar piden a la gente educación y recuerdan que es obligatorio que cada uno se haga cargo de sus neumáticos, puesto que ellos no pueden llevar el control de todos. La problemática reside tanto en los usuarios de kart como de motos, ya que hay ruedas de ambos.