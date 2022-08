A Virxe de Guadalupe de Codeseda

Tiña Codeseda tres capelas, unha dedicada a San Roque que se atopaba no lugar de Quintas, a máis antiga de todas por ser fundada no ano 1.641. Estaba en ruínas nos anos 60 do pasado século, polo que foi vendida a un particular, pasando a formar parte da desaparecida arquitectura relixiosa. Hoxe no seu sitio erguese unha palleira, construída sobre os derruídos muros da ermida.

Outra capela, en advocación a San Antón de Padua, foi fundada no ano 1670 polos señores fidalgos da Casa-Pazo de Monteagudo. Está situada no lugar de Monteagudo e na actualidade é coñecida como a capela de San Brais. Pero como monumento arquitectónico temos o santuario de Nosa Señora de Guadalupe, fundado no ano 1748, que se ergue no lugar da Grela. Neste Santuario venérase a Virxe de Guadalupe, que malia a pandemia do covid-19 padecida os dous derradeiros anos, segue habendo novena e misa, acudindo os fieis devotos a prostrarse ante a Virxe de Guadalupe, iso si, cumprindo coas normas sanitarias debidas. A pesar dos tempos en que vivimos non decae a devoción a esta Virxe milagreira. Á Nosa Señora de Guadalupe acudimos todos, mulleres, rapaces e homes, ante enfermidades, accidentes ou calquera mal que nos poida acontecer, e mesmo pedir axuda para lograr algún propósito. Chega dicir que os días de novena está a igrexa abarrotada de fieis, por suposto que moitos con máscara e intentando gardar a distancia de seguridade. Ademais o señor cura párroco D. Rubén Diéguez Gutiérrez mantén sempre as portas abertas para unha mellor ventilación e fai a recomendación de que non se amontoen os fregueses. Despois de todas as penas da pandemia este ano retómase a celebración da festa en honra da Nosa Señora de Guadalupe con verbena os días 3 e 4 de setembro, polo que aproveitamos esta ocasión para felicitar ás mulleres e homes que forman parte da comisión de festas, e invitar a todos os veciños a ser un pouco máis xenerosos á hora de aportar diñeiro para esta festa. Hoxe achegamos a estas páxinas de Faro de Vigo unha instancia dos veciños do ano 1830, dirixida o señor Arcebispo, suplicando se celebre misa no devandito Santuario todos os días festivos. Excmo. Revmo. Señor Arzobispo de Santiago de Compostela EXCMO. SEÑOR: Los que suscriben, vecinos de San Jorge de Codeseda, ayuntamiento de Estrada, y Arciprestazgo de Tabeirós, a V.E.R., con el más profundo respeto exponen: Que tendrá a bien recordar la visita que se digno girar al Santuario de Guadalupe, sita en la parte alta de dicha parroquial y la distancia a que se hallan de la parroquial los vecinos de aquel Barrio, a la vez que también se servirá tener presente las razones que tienen alegando ante V.E.R., para que se digne estimar lo conveniente a fin de que puedan oír misa los días festivos en aquel magnífico Templo, y que no falte allí el Culto debido a la portentosa Virgen de Guadalupe. Si hasta aquí se celebró el Santo Sacrificio de la misa todos los días festivos, llegó la triste hora de anunciárselos que no podíamos contar con este beneficio a lo sucesivo, pues que el Señor Cura Párroco ordenó al sacerdote que la celebró estos últimos días comunicase esta orden a los recurrentes. Desconocen los motivos que le impulsaron para acordar tan anómala como inesperada resolución, a no ser porque los exponentes no fueron a ofrecerle a él mismo la pequeña retribución que su estado miserable le permite satisfacer al Capellán que V.E.R., se sirva nombrar para que se cumpla con tan sagrada obligación. Es llegado pues el caso extremo de que se digne dictar esta resolución a no ser que se quiera convertir a los recurrentes en incrédulos y poco menos que salvajes. El acreditado Celo Apostólico que distingue a V.E.R., no permitirá que tal desgracia ocurra, ni que dejen de oír misa los suplicantes y más devotos en los inmediatos días festivos a pesar de la amenaza que se les lanzó. Por tan distinguido favor y merced no cesarán de rogar al Todopoderoso conserve dilatados años la Vida y Salud de V.E.R., para bien de la Iglesia y del Estado. Codeseda, octubre 30 de 1893. Excmo. Sr: Firmado, Juan García Fernández. Luis Rodríguez. Manuel Sieiro. Pedro Vázquez. Andrés Brea. Manuel Cavada Andión. Manuel Sieiro, Simón Fraiz. Francisco García. Antonio Vázquez Tavoada. José Fraiz. Agustín Lorenzo. Sebastián Fraiz. José Quintillan. José Fraiz y José Cabada. Es copia Literal Fdº Agustín Salgado Nota marginal.- Santiago 9 de [ ] 1893 Informa el Señor Cura de Codeseda lo que se ofrezca a cerca de la instancia y manifiesta si los vecinos contribuyen con lo que han ofrecido y de lo que dio cuenta en informe de 1º de julio del presente año. De orden de S.E. Ilma., Eugenio del Blanes. Registro Libro Fábrica folio 177 vuelto.