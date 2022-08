La pasada semana la concurrida clientela de la Pulpería Rubio de Silleda asistió a la presencia de uno de los nombres propios de la música nacional. El cantautor y compositor Juan Pardo hizo acto de presencia el jueves por la noche y al día siguiente para compartir mesa y mantel junto a varios amigos. “Tenemos un amigo en común, que fue el que lo trajo a cenar el jueves y a comer el viernes”, explica José Ramón López Barcala, que junto a su hermana Elvira regentan este templo de la gastronomía silledense.

Tras hacerse unas fotos con el autor de “Anduriña”, los hermanos no dudaron en subir a sus redes sociales las instantáneas junto al siguiente texto: “Hoy tuvimos el gusto de recibir la visita de un grande de la música, como es Juan Pardo. Fue todo un placer poder disfrutar durante unos instantes de su bonhomía y de su cariño”. José Ramón señala que tanto Juan Pardo como sus compañeros de mesa dieron buena cuenta de raciones de pulpo y “como en Silleda también hay unas buenas carnes, pues te lo puedes imaginar”.

La presencia de Juan Pardo en la Pulpería Rubio levantó, como no podía ser de otra forma, una gran expectación entre los comensales, que no dudaron en solicitar retratos junto al músico. “Si como músico es uno de los mejores, como persona es excepcional, cercano y amable”, recuerda López Barcala después de indicar que todos los que quisieron se pudieron fotografiar con el compositor de “Xuntos” y “No me hables”.

Se trata de la primera visita de un famoso en la Pulpería Rubio, como destaca José Ramón pero que no descarta que en cualquier momento también entre por la puerta otra celebridad. “La verdad es que desde que se superó la pandemia estamos teniendo a muchos peregrinos entre los clientes, además de mucha gente procedente de distintos sitios”, explica. De hecho, la visita de Juan Pardo en este restaurante trasdezano también ha sido aplaudida por sus fans. En el portal de Facebook “Bravo por la música con Juan Pardo” no tardaron en agradecer la deferencia de la pulpería para poder publicar las fotos. “Doy las gracias a la Pulpería Rubio por dejarnos publicar estas fotos de nuestro ídolo el señor don Juan Pardo. Estaba de visita y degustando los placeres de la comida que allí se sirven... Está situada en Silleda. Muchas gracias por estas bonitas fotos y poder disfrutarlas nosotros sus fans... Un saludo grande para la pulpería, muchas gracias”, señalaron los seguidores del cantautor nacido en Palma de Mallorca.