El Partido Popular de Agolada advierte de “una nueva jugada del alcalde para no dar explicaciones sobre la situación económica presente y futura del Concello convocando el pleno en período vacacional”, La portavoz popular Carmen Seijas indica que no convocó la sesión plenaria en julio en la fecha que corresponde y que está “intentando saber en qué período los concejales del Partido Popular no podrán asistir por estar de vacaciones para convocarlo y no tener que dar explicaciones”. En este sentido, los populares de Agolada también indican que de esta forma el regidor pretende que la moción del PP ya presentada, “en la que se piden las cuentas claras y en las que se demostraría la situación crítica del Concello de Agolada luego del descontrol en el gasto de Luis Calvo, pase desapercibida en un momento de asueto vacacional por parte del vecindario”.