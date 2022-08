A parroquia de San Pedro de Cumeiro, en Vila de Cruces, vén celebrando dende hai máis de medio século unha romaría dedicada a Nosa Señora de Lourdes, unha devoción singular nestas terras de Deza, réplica da que se venera en terras francesas e traída aquí por un dos moitos emigrantes que ata hai poucos anos, buscaban no país galo unhas mellores económicas cas que estas terras ricas en agricultura e labranza podían ofrecer. Daquela unha devota, poida que para agradecer ou implorar algún favor da Virxe, doou unha imaxe da Nai de Deus a que se lle fixo un arcosolio nun dos muros do templo, e comezou unha romaría anual á que acudían milleiros de ofrecidos da contorna.

Aínda que a festividade da Virxe de Lourdes é o 11 de febreiro, aquí levouse ao verán, coidando que era o que mellor conviña para a afluencia de devotos e á romaría campestre que enchía as carballeiras que entón rodeaban a parroquial de familias e festeiros que carrexaban as cestas coa comida, non faltando boas músicas dende a mañá ata ben entrada a noite. Logo de dous anos de pandemia, volveu a celebración, enchendo a igrexa na misa solemne, que coficiaron o párroco Alejandro Bautista e o seu colega en Taboada e outras freguesías de Trasdeza, Luís Galego e na posterior procesión o redor do templo, unha igrexa barroca de ampliada a finais do século XVIII, da que temos publicado reportaxes varias cando os veciños celebraron o patrón San Pedro en xuño ou a Santa Bárbara en maio. Agora non se ofrecen esmolas, nin se encargan misas e nin sequera se prenden cirios ou se pasa o pano ao manto da Virxe, pero non falta a devoción nin as gañas de festa que semellaban esmorecidas logo da pandemia que privou aos veciños de se organizar e compartir nas xornadas culturas e recreativas que se viñan celebrando nesta activa parroquia que inclina cara o Ulla.

Logo dos actos relixiosos, no ben acondicionado campo da festa ócarón do centro social que se construira no ano 1959 coma escola pública, houbo sesión vermú que animaron os do grupo Ángel América e non faltou quen se animara co baile e logo un xantar veciñal, no que participaron a maioría dos 200 habitantes da parroquia, traendo as as viandas da casa e mercando o pulpo nun posto e a bebida e empanada aos da comisión. Pola noite houbo verbena, que se vén anunciando coma XXI Festa da Xuventude, amenizada polo mesmo grupo e a orquestra Combo Dominicano, con grande concorrencia non só dos veciños do municipio, senón tamén da banda de aló do Ulla ata Arzúa, que son cotiáns asistentes as celebracións desta parroquia, áque ata ben entrado o século XX pertenceu a capital Vila de Cruces.

Deixamos a romaría logo de xantar, para visitar o pazo de Altamira, ao que por fin lle tocaron as obras de rehabilitación que tanto precisaba e tamén fomos ata as escavacións que se realizaron no castro local, que xa foran cubertas de terra novamente, das que un veciño amigo nos cedeu unha fotos que dan testemuño das construcións castrexas que aqui deixaron os habitantes da prehistoria.