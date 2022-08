Han tenido que pasar 15 años para que los habitantes de Dozón y usuarios de la AG-53 no tengan que desplazarse hasta Lalín o el concello de Piñor, ya en Cea, para tomar la vía de alta capacidad si desean viajar a Ourense. Durante años y en más de una ocasión, en el entorno del kilómetro 56 de esta autovía, donde está el acceso en dirección a Lalín, lucieron pancartas reclamando ese enlace en dirección a Ourense. No en vano, muchas personas que residen en Dozón hacen su día a día con supermercados, entidades financieras y demás con los concellos de Piñor y Cea, más que con el de Lalín.

Pues bien, desde hoy ya no será necesario ni hacer 15 kilómetros de más ni colocar más cartelones en los montes para que la administración se dé por enterada. La Xunta abre este viernes este ramal de conexión entre la vía autonómica y la carretera estatal N-525, tras una inversión de más de un millón de euros. Pero no se ubica en el citado punto kilométrico 56, tras pasar el polígono industrial, sino en el 59, a la altura de la aldea de Mizoite y antes de llegar al casco urbano de O Castro. Para ubicarnos, las obras de la conexión con Ourense se centraron en el enlace que arranca cerca del kilómetro 275 de la carretera nacional, ampliando el carril de vehículos lentos existente y cruzando la propia AG-53 a través de un paso inferior, para continuar a lo largo de unos 400 metros hasta entroncar con la autovía por su margen derecho, en dirección a la ciudad de As Burgas. Los trabajos de esta dotación comenzaron a finales de septiembre del año pasado

Durante esta intervención se incorporaron algunas de las aportaciones formuladas durante el periodo de exposición pública del proyecto para facilitar la accesibilidad de una granja próxima. Así, la nueva vía entre la N-525 y la AG-53 tiene doble sentido de circulación entre la carretera nacional y el camino de servicio de esa explotación que discurre de forma paralela a la vía por su lado derecho, manteniendo la entrada en la N-525 en dirección a Ourense. Quedó habilitada, también, una intersección para que los vehículos puedan transitar entre la nueva vía y el camino de servicio, manteniéndose el acceso directo y apto para vehículos pesados entre este camino que comunica con la citada granja. En las últimas semanas los operarios se afanaron en colocar la señalización pertinente.

Trámites

Como decíamos, los trabajos de este nuevo ramal arrancaron el pasado 20 de septiembre, hace casi diez meses. La previsión inicial era que las obras durasen seis. La demora es mínima si tenemos en cuenta esos 15 años de demandas, pues en 2007 quedó abierto el tramo de la vía libre de peaje entre Dozón y Cea. Tras años de demandas vecinales y del propio gobierno local, la Xunta anunció en 2019 que construiría este ramal de conexión con Ourense.

El 17 de septiembre de 2020 se publicaba el decreto que declaraba la utilidad pública del enlace y que, por tanto, permitía la expropiación de terrenos, diez parcelas, en concreto. El presupuesto inicial era de 845.000 euros, por debajo del más de un millón preciso finalmente, y en esa cantidad ya figuraban los 7.000 euros precisos para expropiar las tierras. La empresa Mistura Obras e Proxectos SA fue la encargada de ejecutar el ramal.