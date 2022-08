Agolada apuesta por lo artesanal

La XXV edición de la Mostra de Artesanía de Agolada se inauguró ayer en Os Pendellos. Esta actividad reúne en sus inmediaciones a una treintena de artesanos llegados de distintos puntos de Galicia, e incluso desde Asturias. El inicio fue a las 11:00 horas con la apertura de los diferentes puestos que contaron con un desfile y con música en directo en la Praza do Concello a cargo del grupo Trópico de Grelos. Esta actuación dio paso ala inauguración oficial a cargo del alcalde del municipio, Luis Calvo.

En los diversos stands dispuestos por el lugar se pueden encontrar objetos de todo tipo, desde complementos desde bolsos de cuero hasta ramos de flores hechos de ganchillo.

A pesar de tratarse de la 25 edición de esta muestra, varios de los participantes afirmaron que se trataba de la primera vez que exponían sus productos en Agolada, y que el hecho de que hayan apostado por este lugar para realizar sus ventas ha sido el boca a boca y que las expectativas estaban muy altas en lo referente al número de curiosos y posibles compradores que se pueden acercar al lugar. Asimismo, los novatos en esta muestra destacan que algo que les hizo decantarse por Agolada es la buena fama que tiene. Así lo confirmó también el alcalde, Luis Calvo, durante su discurso alegando que “lo que más nos alegra es que en esta edición tenemos una decena de personas que asisten por primera vez a nuestra feria, atraidos por otros compañeros de profesión”.

Artesanos frecuentes

Por otro lado, hay otros muchos creadores que llevan viniendo varios años y que confirman que en estas jornadas lo que más destacan es la belleza del entorno en el que se encuentran, llegando a destacarlo como uno de los lugares más bonitos para trabajar de todo Galicia. Además, resaltan el buen trato que reciben cuando llegan al pueblo y el ambiente que se genera tanto entre los propios compañeros y con los visitantes. Otro punto que les atrae es que esta muestra no solo atrae a la gente del pueblo, sino que también reciben a personas de fuera lo que aumenta considerablemente el volumen de ventas. Un dato curioso es que antes de la pandemia la administración ofertaba los Pendellos como lugar donde se podían quedar a dormir, también hacían una fiesta gastronómica que contaba con diversas actuaciones. Calvo también habló acerca de dicho emplazamiento y expuso que “también quiero aprovechar la ocasión para reiterar nuestro compromiso con los Pendellos y con nuestro objetivo de que este recinto reviva a lo largo de todo el año con distintas actividades como las que acogimos en los últimos meses. También seguiremos apostando por esta muestra de artesanía para que siga siendo un referente entre las ferias y para que siga creciendo”.

La mayoría de los productos están hechos íntegramente a mano, algunos de los materiales utilizados son por ejemplo fibras vegetales como la médula de ratán que es similar al mimbre, con el que se puede crear desde objetos más voluminosos como pueden ser los cestos hasta pequeños detalles como dedales. En los variados puestos se podían adquirir también atrapasueños, pulseras, diademas de fieltro bolsos mochilas e incluso tatuajes de henna. Pero algunos de los artistas afirman que sus creaciones dependen en ocasiones de lo que el público demande y que es de su agrado.

Al tratarse de productos hechos a mano, hay algunos que requieren una gran labor para su confección y que muchas veces no tienen el éxito esperado como es el caso del bolso de Judas que tiene un trenzado bastante complicado. Uno de las fabricaciones que más llamaron la atención fueron unas libretas forradas con telas de Senegal que hacen que cada una de ellas sea única, y no solo por el estampado que las recubre sino por la historia que hay detrás de cada una de ellas. La artista que las produce ha investigado su origen y asegura que a medida que conoce distintos hechos, más se va interesando, porque todas tienen un profundo significado. Algún ejemplo es el estampado de Las uñas de Madame Therese que simboliza a una mujer no sumisa y valiente que tiene una historia muy interesante detrás. Con este tipo de proyectos se busca ensalzar el patrimonio cultural y textil africano, ensalzando sus valores positivos y generando un intercambio de culturas y de apertura de mentes.

Durante esta jornada de apertura los niños del campamento de Agolada también visitaron la muestra y pudieron participar en los talleres gratuitos infantiles de cuero y bisutería que tienen lugar a lo largo de estas dos jornadas, a cargo de Tony Artesano y de Artesanías Mary. Por la tarde, la Praza da Randulfa acogió un espectáculo de magia con Manuel y Magic Owwy, y por la noche, se pudo disfrutar de la actuación de Vacas en la Praza do Concello.

Para hoy, coincidiendo con la feria mensual, la apertura de los puestos se adelantará a las 10:00 horas. Además el campo de la feria acogerá una puja de ganado organizada por el responsable de la asociación Agolada Rural, Rafael Méndez. También durante la muestra tendrá cabida la literatura. Pablo Otero Barrio, que tiene raíces agoladesas, que volverá a estar en esta cita para dar a conocer sus tres obras: Relatos de Ferrol, 2.500 y El pinchadiscos maléfico. El broche final de estas jornadas lo pondrá la Asociación Os Coribantes de Buchabade de Ponte Candelas, a las 20:30 horas en la Praza do Concello.

Otras exposiciones

Asimismo, las exposiciones también serán una de las grandes protagonistas de esta muestra. Se contará un año más con la pintura del agoladés José Ángel Ayude, quien se suma al retorno a los Pendellos de Adrián Penido que ya estuvo en otras ocasiones, y en este caso mostrará sus obras pictóricas. Completa la lista el escultor melidense Pepe Cabanas. Además, estará aun abierta la exposición fotográfica de Jesús Faílde Oro, que se puede visitar desde el pasado 12 de julio. Por último, desde el 8 y hasta el 14 de agosto uno de los Pendellos lucirá una muestra que lleva por título Inmarcesibles. Se trata de una exposición fotográfica sobre la belleza real femenina cuya autora es María Fernández. Está promovida por el Ayuntamiento de Agolada y es itinerante, por lo que el departamento de Servicios Sociales del municipio consideró que era una buena ocasión para poder disfrutar de ella en el pueblo.