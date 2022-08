El alcalde de A Estrada, José López Campos, y Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta de Galicia, mantendrán una reunión durante el mes de septiembre, con el objetivo de conformar un calendario en el que se concreten los plazos de ejecución para la ampliación de la AG-59. El regidor estradense pretende lanzar la licitación de la ampliación de la autovía Santiago-A Estrada cuando acabe el verano.

La decisión de López Campos de acelerar el proceso, llega después de la publicación de un informe de impacto medioambiental, elaborado por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, que resulta favorable a la continuación de la AG-59. Según López Campos, de esta manera se pone fin a la tramitación ambiental del proyecto “cumpliendo los plazos establecidos en la última reunión” que el antiguo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo con el regidor estradense. Así, se da luz verde a la construcción del tramo de los 7,5 kilómetros que separan A Ramallosa, perteneciente al municipio de Teo, con el lugar estradense de O Rollo. Gracias a los trabajos que se pretenden realizar, será posible conectar por autovía los concellos de Teo y A Estrada. Este trayecto estará integrado por 15 estructuras diferentes, entre las que se incluyen 3 viaductos, 2 muros y 7 pasos inferiores.

La Consellería de Medio Ambiente ya trasladó el proyecto a la Axencia Galega de Infraestructuras para que pueda continuar con la realización de otro tipo de trámites, como por ejemplo, el informe de supervisión del proyecto de cara al comienzo de la ejecución de las obras. La actuación para la ampliación de la AG-59 se dividirá en dos fases diferentes. La primera, afectará al tramo de 3,7 kilómetros que une la población de A Ramallosa con Pontevea. Los trabajos en esta primera etapa requerirán una inversión de unos 30 millones de euros. Durante la segunda fase del proyecto, se realizarán los trabajos sobre los más de 4 kilómetros que recorren la distancia entre Pontevea hasta O Rollo. En este caso, la actuación tendrá un coste aproximado de 40 millones de euros. Con estas dos actuaciones se pretende dar carpetazo a una vieja aspiración del Concello de A Estrada, como es la ampliación de la autovía.

Un proyecto para crecer

José López Campos señaló que, desde el Concello de A Estrada serán “contundentes a la hora de reivindicar esta obra” que favorecerá “el crecimiento empresarial” del municipio y “transformará nuestro concello” durante los próximos años.

El regidor local también recordó que la localidad estradense “siempre se mostró comprensiva y paciente con la Xunta” ante la “gran magnitud” de esta obra, pero que ahora “es el momento” de “concretar los plazos” y “ser realistas”.

El PSOE muestra su reticencia al respecto

Luis López Bueno, portavoz del PSOE en A Estrada, hace “una valoración positiva” ante el hecho de que “se resuelva un trámito administrativo más”. Aun así, el líder socialista señaló que la Xunta “sigue trabajando en trámites referentes a la parte técnica del proyecto”. López Bueno manifestó que “mientras no se resuelvan estas cuestiones” no percibe un “horizonte temporal nada claro” para el inicio del procedimiento de licitación y su posterior adjudicación y construcción. Por eso, el portavoz socialista señala que al anuncio del Concello sobre la AG-59 “no se le debe dar más importancia de la que tiene”, puesto que “es la propia Xunta la que pone la venda antes que la herida” en sus propias declaraciones públicas. Según López Bueno, es la propia Xunta de Galicia la que informa de que “siguen trabajando”, pero “sin marcar un horizonte temporal claro”. López Bueno añadió que “la resolución de los trámites” anunciada por el Concello no supone necesariamente que “se vayan a ejecutar las actuaciones”. El líder socialista recordó que hay “numerosos ejemplos en la hemeroteca”, donde se anuncian licitaciones que “al final no se llevan a cabo”.