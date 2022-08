El BNG de Lalín considera insostenible y alarmante los vertidos de espuma a los ríos de la cuenca del Deza. Afirma que existe una dejadez impropia de una administración que no se apresura en poner solución a los reiterados vertidos.

La agrupación lalinense promoverá un acuerdo entre todas las fuerzas municipales con el fin de que se elabore una estrategia del agua que asienta los criterios de gestión de este recurso de cara a los próximos años. Entre los principales puntos está una modernización integral de las estaciones depuradoras de aguas residuales y de la red de abastecimiento de aguas. Otra iniciativa es la creación de planes de nuevas captaciones de agua, realizando una profunda intervención en la puesta en marcha de medidas correctivas, mejorando el funcionamiento y dimensionando las EDAR, en concreto la de Pontiñas y la de Botos.

El partido nacionalista alega además que ante la situación de sequía que se está atravesando no se puede actuar de una manera improvisada, sino que es necesaria una planificación a medio y largo plazo. Por ello, el grupo político requiere la optimización y modernización de las instalaciones existentes, tanto en las de abastecimiento como en las de saneamiento. Además, precisa de un control de mantenimiento y de buena conservación para evitar pérdidas que pueden suponer el extravío de miles de litros de agua. Entre otras medidas que el BNG de Lalín pretende aprobar se encuentra el inculcar una cultura de ahorro y de eficiencia en el uso de este recurso; la realización de un control estricto de los consumos, así como de la identificación de los puntos de consumo público que pueden racionalizarse y mejorarse y combatir con tolerancia cero la permisibilidad que existe todavía en la contaminación de los ríos de la zona.

Inversión en Botos y Pontiñas

Estas dos estaciones de depuración se encuentran en el punto de mira de su óptimo funcionamiento, siendo posibles puntos desde los que se producen vertidos contaminantes directos que pueden estar detrás de las reiteradas corrientes de espuma que discurren río abajo. Ante esto el partido nacionalista pide a la administración, ayuntamiento y Augas de Galiza que tomen una determinación al respecto. Esto se debe a que hace meses que se anunció un tanque de tormentas por encima da la EDAR de Pontiñas, para intentar tratar de paliar posibles vertidos pero, todo apunta a que el problema continúa existiendo.

Asimismo, los dos puntos de captación de Asneiro y sus estaciones de bombeo hasta Lalín necesitan una importante modernización e inversión que incluya nuevos sistemas de potabilización en el tratamiento de estas aguas.

Además resulta necesario que en las poblaciones del rural se cree un plan de reservas de agua, con inventario, de su conservación y calidad y que incorpore todas las mejoras necesarias que garanticen una buena disposición del agua en calidad y cantidad. Por último la agrupación defiende la necesidad de fomentar una cultura municipal en el ahorro y la eficiencia de este recurso a la vez que se tiene una capacidad previsora y de anticipación de las sequías.

El PSOE exige a Crespo que se explique ante la sequía de agua

El PSdeG-PSOE de Lalín exige explicaciones al alcalde sobre los nuevos vertidos de este fin de semana en los ríos Deza y Asneiro. Este nuevo episodio de contaminación se produce sin que los anteriores estén esclarecidos y sin que ningún miembro del gobierno local asuma responsabilidades. Los socialistas, ante esto, demandan que el ayuntamiento informe con urgencia de donde proceden estos nuevos vertidos y cuales fueron las causas y consecuencias para establecer de manera inmediata una solución. Consideran que el daño ambiental ocasionado a los cursos fluviales puede ser muy grave debido al mínimo caudal actual provocado por la sequía. Los socialistas también le exigen explicaciones a Crespo ante sus contradicciones relacionadas con la escasez del agua, ya que el primer edil sostiene la necesidad de imponer restricciones mientras que, por otro lado, organiza juegos infantiles acuáticos bajo el argumento de que el agua no es de la traída municipal. Por ello, el grupo político le pregunta al alcalde si sustraer agua de un curso fluvial y no de un bombeo municipal, no afecta negativamente a la conservación de los recursos hídricos en la peor sequía de los últimos años.