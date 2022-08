El día grande de los mayores y los emigrantes

Más de 800 personas participaron en la XXVIII Romería Interxeracional do Concello de Lalín, que tuvo lugar ayer en la Carballeira das Nicasias, ubicada en el Polígono Lalín 2000, en la que estuvieron el alcalde de Lalín, José Crespo junto al Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel –en representación de la Consellería de Política Social e Xuventude– y el jefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo. También asistió una nutrida representación de concejales pertenecientes al grupo de gobierno, así como varios representantes municipales de la formación política Compromiso por Lalín.

La romería comenzó pasadas las doce del mediodía con una misa oficiada en la propia carballeira por el párroco de Bermés, José Ramón Pena Taboada. A continuación, tuvo lugar el concierto de la banda de música A Lira de Prado, seguida de la intervención de la teniente de alcalde Paz Pérez para dar la bienvenida a los asistentes y anunciar la entrega de los reconocimientos. El primero de ellos fue para el matrimonio con más años de casados por parte del conselleiro Cultura y Educación a Celino Camilo Gil Rodríguez y Elisa Villar Lalín, quienes llevan 68 años juntos tras contraer nupcias.

En el apartado de distinción a los residentes que más años han permanecido en el extranjero, Leontina Golmar Carballo fue premiada como la mujer que más tiempo estuvo emigrada, habiendo pasado 65 años en Venezuela, y recibió la condecoración de manos de José Cuñarro. Además, Manuel Portos Cadavid, el hombre que más tiempo estuvo en el extranjero, 66 años (13 en Brasil y 53 en Venezuela) recibió el galardón de manos de Karen Fernández.

Por su parte, Leontina Rodríguez Gómez, de 96 años, recibió el galardón de residente de mayor edad de manos del jefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo, y Celino Camilo Gil Rodríguez, de 94 años, recibió la misma distinción en la categoría de hombre de mayor edad del municipio a cargo de la directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel.

La primera edición postpandemia de la romería incluyó este año un premio de forma excepcional a Pablo Ferreiroa Carballo, por su “desinteresada colaboración con el Concello de Lalín y sus vecinos en la diáspora en Venezuela y en EE.UU,. que le fue entregado por el propio alcalde de Lalín José Crespo.

Tras la entrega de los obsequios, tanto Román Rodríguez como José Crespo realizaron sus respectivas intervenciones agradeciendo el esfuerzo que los mayores hicieron y están haciendo por Lalín. En el transcurso de su intervención, José Crespo felicitó a los premiados y también a Pablo Ferreiroa quien fuera presidente de Hijos de Lalín en Venezuela y quien “desde la emigración –ahora en Miami– siempre le echa una mano a Lalín”. Explicó que Lalín es uno de los municipios con más centenarios de Galicia y también quiso aclarar que el nombre de la carballeira donde tuvo lugar la romería “es de As Nicasias y no As Casianas”. El regidor de la capital dezana conoció los detalles históricos de los antiguos propietarios de esta zona a través de la lalinense Clotilde Batán.

En el mismo sentido se expresó el conselleiro, quien destacó el esfuerzo y el trabajo que realizan las personas mayores y emigrantes para “poder sacar adelante a sus familias en momentos difíciles”, poniéndolos como auténticos referentes para poder educar a las nuevas generaciones.

A continuación tuvo lugar la comida bajo la carpa colocada para la ocasión, cuyo menú consistió en empanada, pulpo con cachelos, carne ao caldeiro y postres. Se incluyeron agua, vinos, refrescos y también refrescos. Tras los postres, se llevó a cabo el concurso de baile con premios individuales y grupales y finalmente se cerró la jornada con la actuación musical del “Grupo Reflejos” y Antonio Barros e iAlma.

Desde el Ayuntamiento de Lalín se agradece la colaboración de Bar Rosaleda, Tele Seita, Carola Moda, Akebia, Onde Antonio, Cabanas, Pastelería París, El Rincón de la Mariposa y Bar Recanto, que donaron los premios del concurso de baile.