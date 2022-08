La parroquia estradense de Couso vivió ayer la 44 edición de su Festa do Escalo. Numerosos vecinos y amigos se reunieron una vez más a los pies del puente colgante de O Xirimbao para disfrutar de una agradable jornada a las orillas del Ulla mientras los pescadores se afanaban por convertirse en el nuevo vencedor del concurso de pesca de escalo. Para la ocasión la fiesta contaban con treinta cotos y finalmente se llenaron todos ellos con una treintena de pescadores que disfrutaron de una gran jornada de pesca. El concurso dejó un buen número de capturas, con 85 kilos de escalos que los asistentes pudieron ir degustando.

Esta degustación era precisamente una de las novedades de esta edición, ya que se recuperaba después de dos años sin poder celebrarse por culpa de la pandemia y para evitar aglomeraciones. Otra de las novedades de esta edición terminó protagonizando una de las anécdotas de la jornada. La jornada de pesca terminó por la mañana con 50,4 kilos de escalos pescados, una cantidad alta que superaba con creces la del año pasado. Por la tarde los pescadores volvieron a tirarse al río. A las 19.00 la tradición era tirar una bomba para avisarlos del final de la jornada, pero este año se decidió no hacerlo para evitar problemas con los incendios. Se hizo sonar una sirena pero muchos no se enteraron y no volvieron a las horas marcadas.

Finalmente y tras el segundo pesaje, el ganador del concurso fue Ricardo Edreira, con 9 kilos y 525 gramos de escalos. Segundo fue José Maceiras, con 8,515 kilos; y tercero Enrique Pedreira, con 7,380. El premio al pescador más veterano fue para Antonio Mosteiro y al más joven para Roi Bestilleiro. El escalo más grande fue el que logró pescar José Gómez, de 235 gramos. El premio al pescador local fue para Manuel Brey y el reconimiento al mejor de las últimas tres ediciones para Enrique Pedreira.

Gran estreno de la carrera de carretillas

También dentro del programa de esta Festa do Escalo, Couso celebró en la tarde del sábado la primera edición de su carrera de carretillas, una competición que atrajo a un gran número de curiosos y que regaló muchas risas. Las catorce parejas participantes debían recorrer un recorrido de unos 600 metros con obstáculos por el medio, desde el entorno de la Casa da Pedreira hasta las inmediaciones del puente de Xirimbao. Los ganadores de la primera edición de la carrera fueron los estradenses Rubén Sánchez y David Sueiro, con un récord de un minuto y 26 segundos. Se llevaron un premio de 400 euros. Segundos fueron Alejandro Baleirón y Daniel Castro, de Requián, mientras que terceros fueron los dos vecinos de la zona David Canicoba e Iván Moreira.