La comisión de fiestas de As Dores 2022 acaba de cerrar el cartel de las patronales lalinenses, tan sólo pendientes de pequeños detalles. Las celebraciones de la capital dezana del próximo mes de septiembre contarán además de con las cinco grandes orquestas (América S.L.; Panorama; París de Noia; Cine y El Combo Dominicano) también con Top Líder, Finisterre, Panamá, Olympus y el grupo gallego de música tradicional Milladoiro. En el cartel de As Dores también figuran agrupaciones locales, tanto bandas de música, como grupos de gaitas tradicionales y charangas, sin olvidar las actividades infantiles todos los días, atracciones, un concurso pirotécnico que se celebrará el domingo.

Asimismo, como novedad destaca un sorteo presencial de un viaje al Caribe para dos personas en hotel 5 estrellas con posibilidad de canjear el premio por 10 vales de compra de 200 euros para invertir en los establecimientos colaboradores. Así, se pondrán a la venta a talonarios a 5 euros. El sorteo tendrá lugar a las 21.45 horas delante del palco de la orquesta del Combo Dominicano. Las rifas deberán depositarse en una urna que estará instalada en el Km0 ese mismo día de 16.00 a 21.30 horas. Por otro lado, el responsable municipal de Festas, José Cuñarro, subraya: “este año el grupo de gobierno decidimos volcarnos especialmente en As Dores porque llevábamos dos años sin tenerlas además de que consideramos que es una manera muy acomodada de promover el dinamismo en el pueblo, de manera especial, en la hostelería y el comercio y también en las formaciones musicales que llevaban tiempo paradas por la pandemia y que es el momento de vuelvan a recobrar actividad”. El representante del grupo de gobierno precisa que “quisimos que en las fiestas patronales tuvieran presencia artistas de nuestro ayuntamiento y artistas gallegos intentando recuperar tras el parón obligado nuestra cultura de verbena porque en algunas parroquias, tras dos años, ya no hay ni comisión de fiestas”. “Solo traemos una agrupación de fuera [Top Líder], una formación zamorana que toca piezas orientadas principalmente la un público de entre 30 y 50 años”, señala. De este modo, añade el concejal, habrá “una apuesta por la cultura local y gallega como parte de nuestra identidad”. También destaca que los más pequeños de la casa tendrán actividades a su disposición todos los días de las fiestas, además de las tradicionales atracciones, un amplio programa para que disfruten de estos días en los que no tienen colegio”. En la comunicación realizada en el día de ayer el grupo de gobierno agradecía el esfuerzo a la comisión organizadora por realizar un trabajo complejo con el que estas personas le restan a su tiempo personal de una manera voluntaria. La comisión El grupo de personas encargado de coordinar la organización de los festejos – que serán del 23 al 27 de septiembre– comisión está conformada por la presidenta, Inés Reboredo Brandido; por el vicepresidente, Luis Fernando González Gamallo; por la secretaria Beatriz González Rozas; por el tesorero Alejandro Penalta Muíños, y por los vocales Sandra Rodríguez Gil, José Luis Mosquera Fuentes y Antonio Fernández Fernández. El objetivo de llegar a los 50.000 euros de recaudación Reboredo afirma que “desde la comisión de queremos agradecer el esfuerzo económico que hace este año el ayuntamiento pero aun así tenemos que hacer un esfuerzo económico considerable dado que con las actividades complementarias que le sumamos a las fiestas junto al concurso pirotécnico tendremos que conseguir más de 50.000 euros a mayores de la aportación municipal para sufragar el programa de actividades previstas”. Recalca la responsable de la junta organizadora que “desde la comisión hacemos un trabajo bastante amplio en la dinamización de nuestro pueblo, no solo para los de Lalín, de la comarca, sino también para los visitantes de otros puntos de Galicia que puedan acercarse a nuestras fiestas”. “Un trabajo para el que pedimos la mayor colaboración vecinal, empresarial pero también de un sector como la hostelería que va a ser el más favorecido, dado que al venir orquestas alguna formación son ya más de 35 personas que cenan, pernoctan y desayunan en nuestro pueblo”, explica. Y recuerda el impacto que generan As Dores en carnicerías, pescaderías, panaderías y comercio.