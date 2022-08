Tras la clausura del Obradoiro de Emprego de A Estrada, en el que 16 jóvenes desempleados de la localidad dispusieron de un año de formación y trabajo, el PSOE se muestra crítico con la actitud del PP local. Al acto de despedida de los participantes del Obradoiro acudió la concejala de Educación, Amalia Goldar, lo que para el portavoz del PSOE, Luis López Bueno, carece de sentido. El portavoz socialista afirma que las declaraciones realizadas por la edil son “para echar las manos a la cabeza”. Desde el Concello declararon que el Obradoiro tuvo unos resultados muy positivos tanto para los jóvenes como para la playa fluvial de Liñares, donde realizaron múltiples labores. El problema reside en lo hecho por el Partido Popular estradense pese a dichas declaraciones; el Obradoiro no fue solicitado de cara al próximo año, algo que sí hicieron otros concellos de la provincia. Según afirma López Bueno, hay dos opciones detrás de esta decisión, “o bien están mintiendo en estas valoraciones tan positivas acerca del Obradoiro y no piensan que sean una herramienta útil o bien son unos incompetentes y no llegaron en plazo a solicitarlos para el próximo año”.

Los socialistas piden que se solicite este Obradoiro todos los años, ya que hay múltiples actuaciones en espacios públicos pendientes que se podrían sufragar gracias a este tipo de acciones. Sin ir más lejos, se podría aprovechar el servicio de los participantes en un futuro Obradoiro para acometer el acondicionamiento de las rutas de senderismo próximas al casco urbano estradense, que están en desuso por su mal estado actual.