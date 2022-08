“La pieza de la Batalla de Ponte Ledesma es una hermana de la de Matalobos”

Este fin de semana el municipio de Boqueixón regresa la época de la invasión napoleónica con la recreación de la Batalla de Ponte Ledesma. Los “franceses” estarán representados por la Asociación Cultural Héroes de Caldeirigo (Valga), y la representación estará dirigida por el actor Suso Martínez. El músico estradense Simón Couceiro ha compuesto ocho cuadros narrativos y musicales para la cita del próximo domingo que serán interpretados por la Unión Musical.

–Le ha cogido el tranquillo a la Banda de Santiago, ¿no le apetece cambiar de aires?

–Mis inicios fueron en Conservatorio de A Estrada y después seguí en A Coruña para acabar los estudios y tocar finalmente en Santiago, donde me encuentro muy a gusto. Yo insisto en que soy músico y no compositor. Además, como sabes, nunca dejas de estudiar porque te pasas la vida formándote. La composición para mí es un hobby, digamos. Lo hago con mucho gusto y la suerte que tengo es que la gente te pide obras, las preparas y luego pues encantado de que puedan gustar.

–Aunque usted no se reconozca como compositor, es innegable que se la da bien a tenor de los encargos, ¿no?

–Bueno, a ver, yo sinceramente no haría esto para ser mejor que nadie ni tampoco para ser un compositor en sí mismo. Todo empezó porque me gustaba mucho la armonía y todo esto. Me lo tomaba como una especie de ejercicios prácticos para mi formación y empezar por lo básico. Después, ya te metes un poco más en lo sinfónico como puede ser el caso de las bandas de música o las orquestas. Pero vuelvo a repetir que no me considero un compositor al uso, aunque sigo aprendiendo.

–¿Qué vamos a escuchar este fin de semana en Ponte Ledesma?

–Se trata de una pieza que lleva por título genérico el de A Batalla de Ponte Ledesma y como subtítulo el de “ocho cuadro sinfónicos”.

–¿Cómo describiría la obra sinfónica que estrena el domingo?

–Yo creo que desde mi punto de vista es una música eminentemente descriptiva. De eso se trata, y además como ya había hecho también A Batalla de Matalobos cuando me preguntan si es la misma pieza, yo les digo que por supuesto que no, y de broma les comento que se trata de una especie de hermana. Por supuesto, la de este fin de semana se va a diferenciar de la primera porque, además, le hemos añadido una serie de efectos de artillería y de cañonazos. Serán una serie de audios para recrear mejor lo que es el acontecimiento histórico que se rememora en Ponte Ledesma.

–¿Cómo ha sido la documentación histórica para poder componer una pieza como esta?

–Ante todo, eso. Además, coincide que a mi me gusta mucho la historia y todo lo que tiene que ver con las distintas épocas. Lo cierto es que cuando te dedicas a componer algo así no dejas de leer todo lo que te cae en las manos que tenga que ver con el episodio en concreto que se va a recrear. Puedes incluso encontrarte con alguna bibliografía en la que los datos son más o menos ciertos, pero en ese sentido me baso lógicamente en lo que está escrito hasta la fecha.

–¿Le atrae esa parte de la Historia Moderna de nuestra tierra?

–Como te decía, desde bien pequeño siempre me gustó todo lo relativa a los hechos históricos. De hecho, soy un empedernido lector de este tipo de relatos porque pienso que es algo que te puede servir para todo y no sólo para el trabajo. Lógicamente en este caso –que yo no me considero compositor– pero aunque escribas algo de música te puede ayudar para inspirarte en un tema en concreto. En el caso de este acontecimiento histórico lo considero algo crucial, claro.

–¿Qué opinión le merece la Unión Musical Ponteledesma?

–Es una formación impresionante. Además, con el maestro Roberto nos conocemos desde hace muchos años y es una persona a la que admiro por su trabajo y del que tengo la mejor de las impresiones. Hemos tocado juntos durante bastante tiempo y te puedo decir que la obra que se va a representar este fin de semana está en muy buenas manos. En todos los sentidos, tanto por parte de los actores como del narrador y los propios músicos de una banda tan emblemática.

–¿Cómo le gustaría que sea su estreno en Ponte Ledesma?

–En primer lugar, llegar a buen término en compañía de todos los que participen en el evento. Cuando escribí la obra la idea era poderla sacar adelante, como casi todo lo que haces. Igual que un escritor cuando escribe un libro a solas en su casa piensa darla a la luz algún día, pues en mi caso tuve suerte en este sentido y sólo deseo que todo salga bien el domingo