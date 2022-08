El alcalde de Lalín, José Crespo, vuelve a apelar por la vía del diálogo y la negociación para lograr una segunda ambulancia para la base que la Xunta tiene en el municipio y se aparta de la estrategia de la oposición, más reivindicativa, por considerarla “inútil”. Así replica a PSOE y BNG, que anteayer le pedían mano dura contra la Consellería de Sanidade después de que su titular, Julio García Comensaña, descartase otro vehículo del servicio de transporte sanitario urgente del 061 para la capital dezana.

El mandatario asegura que mantendrá viva esta demanda, pero siempre “con un enfoque constructivo y dialogante con la Xunta, que es como se consiguen las cosas y no con una estrategia de confrontación con la que la oposición sigue utilizando la sanidad como arma arrojadiza de forma recurrente e irresponsable porque lo único que le interesa es sacar rentabilidad política”, declara.

“Seguiré luchando por ella como saben los lalinenses que acostumbro a hacer y le pido al PSOE y al BNG, que se tranquilicen porque no son los idóneos para querer darnos lecciones puesto que en Sanidad nunca en la historia de la Democracia se hizo tanto como ahora se está haciendo en sanidad en Lalín y en Deza en general”, afirma. Y además añade: “ya se vio el que hizo el cuatripartito que fue a conseguir poco o nada con una estrategia totalmente inútil e infructuosa”, señala.

Hace hincapié en que “nosotros queremos una ambulancia medicalizada pero no somos utópicos y sabemos que a lo mejor no es posible, pero en caso de que no fuera posible, por lo menos tener una segunda ambulancia sanitarizada, por menos no vamos a pasar”. En este sentido añade: “el descarte de una segunda ambulancia para Lalín no está en nuestro guión, que es la carencia que nos queda, porque en el CIS la Xunta está haciendo un gran esfuerzo, pero el servicio de ambulancias en Lalín es francamente mejorable”.

Insiste en la vía constructiva, pidiendo a la Xunta lo que le hace falta “en vez de practicar una política de oposición basada en la confrontación con resultados estériles”. “Prueba de estas relaciones de diálogo del ayuntamiento con la Xunta es que están posibilitando inversiones importantísimos en Lalín que el cuatripartito fue incapaz de conseguir en su momento”, concluye el primer edil.