La banda de punk estradense Noxo llevó su música hasta A Pobra do Caramiñal, donde participaron en el IV Festival da Trastenda. Allí, el grupo formado por cuatro jóvenes de A Estrada abrió el festival con su estilo particular y reconocible, acompañados por un público entregado a su música. En esta vuelta a los escenarios de la formación compartieron escenario con otros grupos gallegos, algunos con importante caché en la música gallega actual, como son Os Bar Ban Sónicos, Los Revelators y The Rapants.