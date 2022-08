Lalín registró en julio solo tres días de lluvias y trece por encima de los 30 grados

La sensación de sofoco que se percibía ayer en la capital dezana se produjo durante casi la mitad del pasado mes de julio, con exactamente 13 jornadas por encima de los 30 grados. Con el mercurio disparado, las tan ansiadas precipitaciones para mantener servicios básicos o la actividad agroganadera apenas hicieron acto de presencia y solo llovió tres días. Las jornadas del 3, 14 y 19 del mes pasado solo supusieron una acumulación de 10,6 litros por metro cuadrado y ninguna de ellas se rebasaron los cuatro milímetros.

Según el balance hecho público por Meteogalicia –conviene recordar que las mediciones se realizan a la sombra pues en caso contrario el termómetro se calienta y el dato ya no correspondería a la temperatura del aire sino la del aparato– los días 12 y 14 fueron los más calurosos, con 39,2 y 39,6 grados de máxima –la medición se toma como referencia a 1,5 metros del suelo– y los demás días con el mercurio por encima de los 30 grados fueron el 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 30 y 31 pasados. Pero además en ningún caso durante las últimas cuatro semanas el termómetro bajo de los 7,5 grados.

Si el primer mes por excelencia del verano nos dejó solo tres jornadas lluviosas, este dato contrasta sin ir más lejos con lo que había acontecido el año pasado, cuando en la capital dezana hubo precipitaciones diez días, dejando un balance acumulado de algo más de 55 litros por metro cuadrado. Pero además el mercurio solo estuvo por encima de los 30 grados dos días, un dato que llama la atención si lo compramos con las 13 jornadas de ahora.

Las temperaturas se mantendrán en niveles elevados al menos hasta mañana, con mínimas de 18 grados y máximas de 30, aunque en días posteriores el mercurio podría subir de nuevo. La probabilidad de lluvias para esta semana no está en ningún caso por encima del 65%.

El Concello deja de regar las rotondas y traerá en cisternas el agua para las actividades infantiles

El alcalde de Lalín, José Crespo, apuntaba ayer que dando muestras de actuación de un gobierno previsor, el pasado 11 de julio había emitido un bando que incluía medidas restrictivas para el ahorro de agua –tanto por parte de la administración municipal como de los particulares–, delante de la situación de sequía prolongada que se está viviendo, ve más allá y anuncia nuevas medidas para el control de este recurso limitado. Ahora el mandatario de la localidad dezana anuncia que ya desde la jornada de ayer mismo el ayuntamiento dejará de regar todas las rotondas del municipio, decisión que avanza el regidor, al tiempo que indica que “tomamos esta medida adicional sintiéndolo en el corazón pero como ejercicio de responsabilidad para poder afrontar un verano seco y caluroso en el que, de momento no hay graves problemas de abastecimiento, pero en el que todo apunta que los vayamos a tener toda vez que aún estamos comenzando agosto”. “Somos conscientes de que al dejar de regar las rotondas el más previsible es que nos las demos recuperado y tengamos que plantarlas de nuevo pero lo hacemos desde la responsabilidad de un gobierno anticipador”, manifiesta. Por otra parte, el alcalde también comunica que para el desarrollo de las distintas actividades infantiles incluidas en la programación de Xoga Lalín se traerá agua en una cisterna de Protección Civil de la playa fluvial de Pozo do Boi de Vilatuxe para que de este modo no se consuma agua de la traída municipal y al mismo tiempo “los niños puedan disfrutar de estas actividades de ocio en este verán que está siendo tan caluroso”.

Finalmente, José Crespo aprovechó la ocasión para hacer hincapié en que son “medidas limitativas pero en el nos queda más remedio que adoptarlas con las previsiones que tenemos”.