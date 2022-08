“A verdadeira maxia da miña profesión é facer de ponte entre a ciencia e as persoas”

Javier López Pais é un cardiólogo de 34 anos con fortes raíces na Estrada. É fillo de Luis López Barreiro, outro prestixioso médico adicado ás cardiopatías, natural da localidade estradense. A pesar da súa xuventude, López Pais fai gala dun gran coñecemento da súa profesión. Ademais do seu traballo diario no CHUO de Ourense, Javier tamén ten tempo para sumarse a outros proxectos. No que máis tempo invirte na actualidade é no portal dixital misdoctores.es, un espazo que pretende evitar ese novo costume de consultar a “doutor google” cando temos algunha patoloxía.

–A pesar de que naceu en Santiago, ten unhas fortes raíces coa Estrada. Cal é a súa relación actual coa capital de Tabeirós?

–Pois a última vez que estiven na vila foi o verán pasado, con motivo das festas de San Paio. Foi a primeira orquestra que puiden ir despois da pandemia. Pero a verdade, dende que morreu a miña avoa imos moito menos pola Estrada. Antes si que íamos moito, practicamente todas as fins de semana, e eu gardo moi bos recordos de cando era pequeno e xogaba cas miñas irmás e cos meus primos.

–Como ve a situación da nosa vila dende fóra? Que diferenzas nota con respecto a cando era máis novo?

–Creo que o maior problema non é algo exclusivo da Estrada, senón que afecta á gran maioría de vilas galegas. Refírome ó envellecemento da poboación e ó declive demográfico, que me parece un asunto que está afectando moito a núcleos como o da Estrada. E iso que neste caso, grazas ó servizo de Emerxencias e, sobre todo, á cercanía con Santiago, fan que non se note tanto este aspecto. Teño moitos amigos na Estrada que están de acordo coa idea de que a vila se convirta nunha especie de “cidade dormitorio” da capital galega. Creo que ofrecería máis posibilidades que O Milladoiro ou Bertamiráns, porque A Estrada é un núcleo máis importante.

–Recentemente, o servizo de enfermería do centro de saúde estradense foi nomeado o mellor de España. Como ve este fito dende a súa experiencia profesional?

–Dende logo é un motivo de orgullo, porque a atención primaria é a base do sistema sanitario. É o pilar fundamental sobre o que se sostén o sistema público de saúde, e é unha pena ver como a están tratando. Xa non en Galicia, tamén no resto de España. Se non temos unha atención primaria forte, dende o hospital á especializada, non podemos facer o noso traballo como deberiamos. A enfermería ten un rol fundamental nos coidados, na prevención e na información e divulgación dos problemas de saúde. Polo tanto, sodes moi afortunados de poder gozar da mellor enfermería de España.

–Cal é a situación da cardioloxía a día de hoxe?

–Como especialidade estamos vivindo unha etapa moi bonita, porque a cardioloxía foi evolucionando nas últimas temas cara o tema do intervencionismo, que basicamente é o que fago eu. É unha metodoloxía pouco invasiva, sen grandes cirurxías. Este é un mundo que está medrando moito e moi rápido, tremendamente cambiante, polo que me resulta moi ilusionante. Eu son moi novo, pero estudei cousas que quedaron obsoletas e que tiven que aprender de novo.

–Os cardiólogos teñen moita responsabilidade. Imaxino que será un traballo moi complicado e nas que hai que afrontar situación extremadamente delicadas.

–Si, emocionalmente é moi difícil porque as cousas non sempre van ben. Hai veces que a xente morre, e iso resulta moi desagradable. Aínda que ti fagas todo o que está nas túas mans, a enfermidade, ás veces, é máis poderosa ca nós. Iso é moi duro, porque é un traballo que non finaliza coa túa xornada laboral, senón que o acabas levando para a casa e non paras de darlle voltas. Sempre intentas mellorar, pero temos claro que a batalla coa morte sempre está perdida, nós só podemos intentar retrasala o maior tempo posible.

–Seguro que conta cunha lista de anécdotas desagradables a nivel profesional, pero se tivera que quedar con unha, cal sería?

–Pois sen dúbida, as peores experiencias son as que se dan cando alguén chega cun infarto. Ti realizas o cateterismo e arranxas as arterias, pero sabes que o dano xa está feito. Cando o paciente sofre unha parada podes pasar horas traballando coa mellor tecnoloxía posible e facelo todo ben, que moitas veces as cousas saen mal. Desafortunadamente, podería citar varios casos de mortes bruscas e inesperadas de xente nova. Tamén hai situacións nas que podes arranxar os problemas do corazón pero quedan danos no cerebro, e non se pode facer nada. É moi duro cando morre xente nova, porque pensas que poderías ser ti, ou un amigo.

–E cal é a cara máis amable da profesión?

–Pois que o normal non é que a xente morra. O mellor do meu traballo é, cando na mesma situación, ves as orellas do lobo pero todo sae ben, que é o que pasa habitualmente. Normalmente os pacientes non son conscientes das situacións que viven, moi cercanas á morte.

–Que lle diría a unha persoa que quere estudar medicina?

–Diríalle que é unha carreira fermosísima. A súa maior dificultade non está no estudo, senón en entrar, porque a nota de selectividade é prohibitiva, e tamén no MIR. É unha profesión moi humana. A maxia da medicina é facer de ponte entre a ciencia e as persoas.

“Non son médico por presión familiar, abríronme as portas”

–Vostede é fillo do doutor estradense, Luis López Barreiro, unha auténtica eminencia no ámbito da medicina. Ser fillo dun cardiólogo de prestixio marcou o seu camiño profesional?

–Imaxínate que na escola primaria, cando nos tocou estudar o aparato circulatorio, ó ser eu fillo de quen era e como me soaba levemente o tema, un profesor tívome como de “mono de feira”, indo polas clases explicando como funcianaba este sistema. Eu con 10 aniños, indo polas aulas a explicarlles isto a todos os meus compañeiros da escola. Verme debía ser un poema (risas).

–Iso de que na casa do ferreiro, o coitelo é de pau, non se aplica ó seu caso. Noutou algún tipo de presión na casa, cando era neno, para que decidira adicarse ó ambito da medicina, ou foi un proceso casual o de converterse en cardiólogo?

–Non, non considero que fora presionado en ningún momento. O que pasa é que isto é como se naces nunha familia na que son moi futboleiros. Críaste con iso, e finalmente, é moi posible que che acabe gustando o fútbol. Máis que sentir presión, eu creo que é unha maneira de abrirche as portas para que sigas un determinado camiño. Non é un proceso casual, pero tampouco creo que sexa cardiólogo porque me presionaran na miña casa.

–Vostede sempre quixo ser cardiólogo, ou polo menos, ser médico? Ou dicía que quería ter outro oficio cando lle preguntaban de pequeno?

–Pois, a verdade, eu cando era pequeno sempre dicía que me gustaría ser arquitecto. Sinto unha gran paixón pola arte en xeral, e pola arquitectura en particular, que sempre foi un campo que me chamou moito a atención. Pero ó final, decidín inclinarme pola medicina e encandiloume dende o primeiro momento. Pouco despois decidín ser cardiólogo, e ata hoxe.