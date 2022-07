Los Picapiedra saben conducir en Agolada

La comarca de Agolada acogió ayer su Festa dos Chóferes, una nueva edición de esta celebración a la que se presentaron alrededor de una docena de carrozas que competían por hacerse con el primer puesto del concurso.

Los vecinos de la zona mostraron las ganas que tenían de volver a realizar esta celebración después de que la pandemia los obligara a suspender en varias ocasiones la comida que tiene lugar en la Carballeira da Zanca. Hasta allí se trasladaron todas las carrozas después de realizar un desfile desde la iglesia, todas las creaciones estuvieron expuestas para las personas que se acercaron hasta la zona. Entre ellas se podía ver la originalidad de los participantes con recreaciones de barcos e incluso del mítico coche de los Picapiedra, entre otros.

La organización de la fiesta creó para la ocasión una camiseta con motivo del evento, en primera instancia esta iniciativa estaba pensado únicamente para los mayores, pero al comprobar que las familias también estaban interesadas en este producto se realizó una remesa de camisetas para los más pequeños. Este producto, del cual se fabricaron 250 unidades, se podía adquirir en la barra dispuesta en la Carballeira por un precio de diez euros.

Ganadores del concurso

Por otra parte, el concurso de carrozas, que es el punto más atrayente de la celebración, otorgaba tres premios de 150, 100 y 50 euros a cada uno de los agraciados. Los vencedores en este caso no estaban escogidos por la comisión, para evitar que se pueda argumentar sobre un posible favoritismo entre los participantes. En esta ocasión el jurado estaba conformado por los asistentes que se situaban en las distintas mesas dispuestas por el emplazamiento, de manera que los ganadores salen de entre los tres más votados. El criterio de votación se fundamentó en la originalidad y la elaboración de las carrozas. El primer premio fue para Los Picapiedra, por su particular homenaje a la mítica serie de dibujos; el segundo puesto lo alcanzaron los creadores de Non á parcelaria, y para completar el podio, el tercer lugar fue para Os Bribóns, una sátira a la familia real de los Borbones.

Esta fiesta, que se lleva celebrando muchos años, siendo tradición realizarla el último sábado del mes de julio, contó ayer con un inicio de celebración a las 12:30 horas con la misa en la cual se realizaba la bendición de las carrozas. Seguidamente se procedía al desfile que transportaba a los vehículos participantes desde la iglesia hasta la Carballeira. Para amenizar la comida en dicho paraje un grupo de gaiteros junto con la Charanga Europa se encargaron de poner la nota musical.

Para las 18:00 horas se pudo disfrutar de una nueva actuación a cargo de la charanga y los gaiteros. Además, la comisión puso a disposición del público un toro mecánico de forma gratuita para pasar la tarde. Como fin de fiesta a las 23:00 horas todos los presentes bailaron al son de la Charanga Europa, Pachi Show e Cristina y de DJ Casanova.