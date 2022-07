Cada fillo ten a súa nai, e cada un pensa sempre que a súa é a mellor, pero ser nai de doce fillos e ser a mellor, se a iso lle sumamos 23 netos e tres bisnetos, non é doado. Para todos era “mami”, incluso para o outro pobo adorado por ela, Sanxenxo, onde tiña quen a chamaba así. E tamén para toda a veciñanza do seu amado Liñares. Se alguén foi unha “supermamá”, como agora está tan de moda chamarlle ás nais traballadoras, foi ela. E foino os 365 días do ano, durante os 62 anos que exerceu como tal.

Tivo o seu primeiro fillo con vinte anos, e a última con 43. Soubo ser nai con e sen medios, facer e desfacer xerseis, de camisas grandes facer camisas pequenas, e tanto lle tiña facer comida e merendas para quince, como para trinta. E mentres facía todo isto, nunca perdeu o seu sorriso.

A súa vida non estivo libre de problemas e desgustos, desgracias e sustos. Mais esa mesma vida deu para innumerables e alegrías e momentos felices. Ela, que non só foi unha súper nai, senón unha avoa especial, e unha bisavoa orgullosa. O seu corazón tiña a capacidade de amar sen límites, e asegurouse de ensinarnos nós, os seus fillos, que non hai nada máis importante que a familia, que o sentirse querido, e o saber comportarse.

Ela era elegante, delicada, suave, limpa, cun innegable gusto para vestir, pero tamén para falar, e sobre todo; para educar. Calquera homenaxe que dende estas verbas lle poidamos facer non será suficiente para enxalzar a súa calidade humana.

Deixounos un legado material que agradecemos, pero que non ten comparación co outro, co inmaterial, con todas as cousas que dela quedan en nós para sempre.

As súas últimas palabras conscientes dedicadas aos que a acompañamos nos derradeiros intres ao noso carón foron “moita vida, moita sorte, non me olvidedes”. Levantou a man e con ela despediuse. As horas e os días seguintes a ese momento foron moi dolorosos para nós. Cando nos deixou, a pena foi inmensa, pero coa axuda da noite e do nosos sono, ela marchou como marchan as nais das camas dos fillos, despois de poñelos a durmir ao son dunha nana ou coa lectura dun conto. En silencio, deixando o mundo en calma, en paz. Discretamente saíu da súa amada casa de Liñares, rodeada dos seus fillos. Foise querida e acompañada, como a marabillosa muller que era. No seu funeral recibiu centos de flores e dos seus familiares, miles de bicos.

Dende aquí, os seus seres queridos desexamos agradecerlle tantas mostras de afecto, e prometerlle que “non te olvidaremos”.