Falamos de libros infantís e xuvenís en galego porque son o produto da nosa creatividade. Estes libros achegan a nosa diferenza para aumentar a riqueza do mundo. Están editados en Galicia e, polo tanto, forman parte do noso tecido industrial, e crean postos de traballo. E, sobre todo, podemos falar deles porque teñen moita calidade. A pesar de que a literatura infantil galega ten pouco tempo de vida, nun século foi quen de chegar ao máis alto. Así o demostran as traducións a outras linguas, os premios recibidos, e a súa inclusión nas prestixiosas listas do IBBY, dos White Raven, ou do Banco do Libro de Venezuela. Por iso, podemos falar destes libros con orgullo.

O sistema literario vaise completando, vai cubrindo os baleiros. Cando comezaron a escribir para a rapazada, despois da longa noite de pedra (Pura e Dora Vázquez, Carlos Casares, Manuel María, Bernardino Graña...) respondían a esa demanda de obras en galego que eran imprescindibles para nenas e nenos. Os contos e as pezas de teatro foron nacendo ante as convocatorias como as d´O Facho, os libros de poesía apareceron como flores ventureiras e, un pouco máis adiante, a banda deseñada e logo o álbum ilustrado. Este chegou cunha forza tan inesperada que Pontevedra se converteu nun foco de atracción e a cidade situouse no mapa internacional do xénero. Por outra banda, atendéronse as diferentes temáticas ata demostrar que nos libros infantís se podía falar de todo, e en galego. Autores e autoras semellan retarnos a que os sorprendamos cunha demanda non atendida neses libros necesarios para seguir a medrar.