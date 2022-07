O bereber que deixou o Rif por Tabeirós

Abdel Mehjoub (Alhucemas, 1974) naceu en Marrocos, pero non é marroquí. Este africano, afincado na Estrada dende fai máis de dúas décadas, veu ó mundo en Alhucemas, unha cidade mediterránea pertencente á rexión do Rif, unha zona que formou parte do Protectorado Español ata 1956. Abdel é, polo tanto, rifeño, e pertence á etnia bereber, a que se atopa máis extendida polo norte de África. Na actualidade vive en Tabeirós coa súa parella, Natalia Picáns, e a filla de ambos, Jamila Mehjoub Picáns.

–Que relación hai entre os rifeños, como vostede, e os marroquís? Polo que sei non se levan demasiado ben...

–Entre nós e os marroquís non vai a cousa ben, non (risas). Eles teñen unha maneira de ser moi diferente á nosa, en moitos sentidos. Por exemplo hai diferenzas co idioma, xa que eles falan árabe e nós a varienta rifeña da lingua tamazight. Os marroquís chegaron á nosa terra e prohibiron a ensinanza do noso idioma, porque se ti falas en rifeño, un marroquí non entende nada, son totalmente distintos. E claro, os profesores no Rif son todos marroquís. Pola contra, cando eles fala a súa lingua eu si que os entendo, porque nós aprendemos árabe na escola. Na miña terra, o do idioma é complicado. Por exemplo, miña nai non sabe árabe, porque non o estudou, pero os médicos que hai no Rif son todos marroquís. Entón ela sempre ten que ir acompañada cando vai á consulta.

–Claro, porque os rifeños pertencen á cultura bereber, non? Son como un grupo dentro desa etnia.

–Pois si, ser bereber e rifeño é como se aquí dis que eres galego e da Estrada. Bereber é a familia, e dentro dela hai varios grupos. Todas as etnias falamos e escribimos o mesmo idioma, aínda que con pequenas variacións segundo o lugar de procedencia. Pero eu sinto máis cercanía cun bereber doutro país, que cun marroquí. Nós somos máis respectuosos. Por exemplo, non consentimos as faltas de respecto na casa, sobre todo ó pai e á nai. Outra cousa que nos representa é que non roubamos. Está moi mal visto, se na nosa cultura hai un ladrón, terá que rendir contas cos veciños antes que ca policía.

–E como está a situación en Alhucemas actualmente? Fai moito que non vai por alí?

–Pois está moi mal. As autoridades marroquís teñen a máis de 500 dos nosos no cárcere, porque saímos ás rúas a protestar por dereitos que Marrocos non nos recoñece. Realmente, os rifeños estamos bastante oprimidos polo goberno.

–Cando marchou de Alhucemas para vir a Europa?

–Pois marchei cando tiña 16 anos. Eu en Alhucemas traballaba reparando redes de pesca, xa que veño dunha familia de pescadores. Ó principio costoume tomar a decisión, porque eu alí tiña un pequeno grupo de música e facía kickboxing, é dicir, tiña a miña vida bastante feita. Pero eu teño moitos familiares en Holanda, e un deles animoume a ir traballar para alí un verán. Conseguín un pasaporte falso holandés e planteime alí. Finalmente quedeime nos Países Baixos durante 8 anos. Dende Holanda xa vin para A Estrada, e traballei en varios matadoiros, fun porteiro de discoteca e estiven na construcción.

–Chama un pouco a atención que fale en galego, porque normalmente a xente que vén de fóra prefire facelo en castelán.

–Porque me gusta. A min gústame escoitar e aprender cousas dos sitios ós que vou e, aínda que digo palabras mal, dáme igual (risas). Tamén falo rifeño a veces, sobre todo ca miña filla, pero pouco caso me fai.

–Nota diferenzas entre un rifeño e un marroquí que vivan aquí?

–Si, claro. Nós non encaixamos con eles. Por exemplo, no tema da relixión, nós pasamos máis do tema. Non somos tanto de rezar, nin facemos o ramadán e somos máis flexibles co tema do alcohol. Eu teño certa relación con algún dos que viven aquí na Estrada, pero non vou tomar nada con eles. Son como un grupo máis pechado, e a min gústame máis socializar ca xente de aquí e integrarme na sociedade. Eles conservan demasiado os costumes que traen do seu país.

–Que lle gusta máis, Alhucemas ou A Estrada? Pensa volver algún día?

–Quédome con Alhucemas porque é onde nacín e de onde son, pero hai cousas de aquí que me gustan moito. E non creo que volva nunca a vivir alí, pero si que me gustaría ir de visita en canto poida.