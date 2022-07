A Fundación Xosé Neira Vilas convoca un ano máis o Premio Arume de Poesía para a Infancia, para obras en lingua galega, dotado con 1.000 euros e a publicación da obra, da que se encargará Edicións Embora. O prazo de presentación de orixinais está aberto ata o 3 de novembro e estes deberán ser inéditos e ter un mínimo de 350 versos, sendo a temática libre e acaída para o público infantil e xuvenil. O envío de orixinais poderá facerse en papel ou en PDF gravado nun CD. A entrega do premio realizarase o 17 de decembro, Día da Edición. A primeira convocatoria deste certame foi en 2001 e nela resultara premiado o poemario Lúa de pan, de Xosé María Álvarez Cáccamo e a última foi a de 2021, na que resultaron gañadores as obras de Parapluie, de Ramón D. Veiga e A flor da letra, de Manuel López. A iniciativa posta en marcha por Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda desenvolveuse cada dous anos ata 2015 e retomouse en 2022 con carácter anual e co apoio na organización da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil.