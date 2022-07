Cambios nas temperaturas medias de Lalín desde 1928

Para comezar, debemos facer unha aclaración respecto das temperaturas medias: entendemos por temperatura media un valor calculado estatisticamente a partires dos datos proporcionados por un termómetro instalado a 1,5 metros do chan e colocado no interior dun recinto de madeira, ben ventilado, para que mida a temperatura do aire (temperatura ambiental). Como se trata dun valor calculado podemos obter diferentes clases de temperaturas medias: a media diaria, a media mensual, a media anual e a media climática (con datos completos de 30 anos).

A temperatura media diaria, ata a posta en funcionamento das estacións automáticas, calculábase con dúas lecturas, a temperatura máxima e mínima rexistrada en 24 horas. Na actualidade, nas estacións automáticas, esa temperatura obtense cunhas 144 lecturas do termómetro (unha lectura cada 10 minutos) calculando o valor medio.

A temperatura media mensual é o resultado de calcular o valor medio das temperaturas diarias durante todos os días de cada mes (4.320 lecturas de temperatura).

A temperatura media anual é o promedio das temperaturas durante os 365 días do ano (en total unhas 52.560 lecturas de temperatura). A temperatura climática é a que se obtén con valores de 30 anos, cando as series de datos contan con ese número de anos de observación.

Evolución das medias

Dispoñemos de tres series de datos de temperaturas na localidade de Lalín: a serie de D. Ramón Aller (1928-1939, con nove anos con datos completos), a serie do Instituto Nacional de Meteoroloxía-Ilepsa, formada coa fusión de datos do Instituto Laboral de Lalín e Ilepsa (1957-1982, con datos completos de 14 anos) e a serie actual de Meteogalicia, con datos completos desde 2018.

Cos datos homexeneizados destas tres estacións, ubicadas en distintos puntos da vila de Lalín, podemos ver a evolución das temperaturas en distintos períodos. O cambio climático ao longo de case 100 anos debería quedar reflectido nas gráficas de temperatura media mensual de cada un deses períodos.

Na serie de Ramón Aller a temperatura media dos anos completos con datos foi 11,9ºC e a oscilación térmica intermensual 13,3ºC (diferencia entre a temperatura media mensual máis elevada, 19,3ºC en agosto, e a media mensual mínima, 6,0ºC en xaneiro).

A gráfica de temperaturas medias do primeiro tercio do século XX amosa unhas características típicas dun clima oceánico de interior, cun inverno bastante frío e un verán relativamente caluroso, cunha temperatura inferior a 20ºC. Ao ser agosto o mes máis máis quente, indícanos que a subida das temperaturas durante a primavera era un proceso máis lento que a súa rápida baixada durante o outono, polo tanto, aínda que houbera algunhas xeadas tardías (”en maio, aínda a vella queima o tallo”), era máis normal que se produciran de forma anticipada no outono (”ao acabarse o verán o inverno bótase encima moi pronto”).

A serie do Instituto Nacional de Meteoroloxía-Ilepsa é a que conta con rexistros máis completos. A temperatura media foi de 12,3ºC e a oscilación térmica de 10,6ºC (mes máis cálido, agosto, con 17,7ºC e o mes máis frío xaneiro con 7,1ºC)

A serie de Meteogalicia, a actual, con datos completos de catro anos, unha vez homoxeneizada con respecto ás dúas series anteriores, dá unha temperatura media de 12,6ºC e unha oscilación témica de 12ºC (mes con maior rexistro agosto con 18,9ºC e o de menor rexistro xaneiro con 6,9ºC)

Estas dúas últimas series manteñen unha evolución moi parella, aínda que no verán as temperaturas de Ilepsa foran más baixas cás de Meteogalicia, sen embargo, en decembro, apreciase unha menor caída na serie de Meteogalicia.

Pódese afirmar que na última parte do século XX e comezos do XXI as temperaturas de inverno experimentaron unha notoria subida e no verán tenden a a afectar a un maior número de meses.

A modo de conclusión

A localidade de Lalín tivo a sorte de contar cun insigne e laborioso investigador na primeira metade do século XX, a quen lle debemos importantes observacións meteorolóxicas que nos permiten ser unha das localidades galegas que contamos cun privilexio excepcional. Grazas a D. Ramón Aller podemos coñecer como era o clima de Lalín no primeiro tercio do século pasado e comparar eses datos cos que nos facilita, na actualidade, Meteogalicia.

Os datos de temperaturas observados nas tres estacións meteorolóxicas coinciden coas apreciacións e estimacións efectuadas por persoas de idade máis avanzada, quen afirman que antes os invernos eran máis fríos que agora e, no verán, antes o calor máximo non duraba tanto tempo como sucede ultimamente (”agora o verán empeza máis pronto do que facía hai moitos anos”).