Una reina de la belleza en el Kilómetro Cero

No fueron pocos los que durante el día de ayer paseando por el centro de Lalín coincidieron con toda una reina de la belleza nacional, además de modelo y presentadora. María Jesús Ruiz fue reconocida por mucha gente mientras recorrió las calles de la capital dezana junto a su anfitrión Manuel Senande, gerente de la casa rural A Palleira de Roque de Bermés, donde se hospeda la jienense y su familia desde hace casi una semana para disfrutar de vacaciones.

“Estamos de vacaciones. Mi familia y yo hemos venido a pasar unos días en Lalín y la verdad es que estamos muy felices porque primero nos hemos desconectado muchísimo, nos hemos quitado de golpe como 20 grados de temperatura y estamos viendo paisajes que nosotros desconocíamos por completo”, explica mientras apura una caña de cerveza en una de las terrazas de la Praza da Igrexa. María Jesús Ruiz recuerda que “yo ya había venido a Galicia con anterioridad para inaugurar una peluquería, un aniversario de una discoteca y un desfile pero nunca había tenido tiempo de disfrutar y conocer esta tierra como ahora, que sí me he permitido hacer como una pequeña ruta para conocer lo típico”. Sin embargo, la popular modelo y concursante televisiva lamenta que “la única pena es que no me van a dejar conocer las islas Cíes porque no encontramos plaza en los barcos que van hasta allí hasta últimos de agosto y, claro, nosotros nos marchamos el próximo sábado”.

La exmiss y los suyos están hospedados en la parroquia de Bermés, un lugar que les ha dejado impresionados. María Jesús Ruiz explica al respecto que “paramos en A Palleira de Roque, de Manolo Senande, y todos los días nos hacemos rutas a distintos puntos de Galicia. Ayer (por el martes) estuvimos en la isla de A Toxa, después fuimos a Sanxenxo, nos bañamos y nos cogimos un crucerito por las Rías Baixas y vimos las rutas de los mejillones. Poco a poco porque no nos ha dado tiempo a más”.

Preguntada por la capital dezana, la andaluza no duda en señalar que “Lalín es una ciudad pequeña pero tiene un encanto increíble. De hecho, ahora estamos a una temperatura muy buena, paseamos por el centro, tomando unas cañitas y conociendo un poco todo. Además, lo bueno que tiene Lalín es que está en un punto neurálgico excelente porque está cerca de todo y pilla todo como a una hora más o menos, lo que permite moverte por toda Galicia, que es lo que hacemos desde que llegamos”.

Redes sociales

María Jesús Ruiz sus dos niñas de 5 y 7 años, y su pareja llamada Curro, dieron con la casa de turismo rural lalinense en la que se encuentran hospedados gracias a las nuevas tecnologías. “La casa de Manolo es maravillosa y está enclavada en un entorno todo natural que es una maravilla para este tipo de vacaciones como las nuestras. Tiene piscina climatizada fabulosa, zona exterior para hacer barbacoa y un jardín impresionante. Además, tiene varios animalitos, que hacen las delicias de las niñas, y la verdad es que se disfruta muchísimo. Fue a través de redes sociales como dimos con ella y si te soy sincera estamos encantados con la elección”, indica esta mujer de sonrisa amplia y figura escultural”, explica una andaluza de rompe y rasga enamorada del Kilómetro Cero gallego, al que llegó en busca de tranquilidad, tiempo llevadero y buena gastronomía. Su anfitrión pasea orgulloso con sus huéspedes por las calles del casco urbano lalinense mientras María Jesús Ruiz y los suyos no dejan de recibir el cariño de la gente con la que se cruzan en su periplo estival.