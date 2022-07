El PP de Forcarei anunció ayer que, desde la propia agrupación, se presentó una solicitud formal al Gobierno local pidiendo la retirada de la convocatoria del pleno ordinario previsto para hoy a las 13:00 horas. Los populares advirtieron que, en caso de que no se desconvoque el pleno ordinario, sólo acudirán al pleno extraordinario convocado para una hora antes. El partido de la oposición, considera que “este esperpento del doble pleno” no cumple para nada “con la legalidad” de las convocatorias de los plenos ordinarios.

Desde el Partido Popular indican que “el descontrol y la improvisación” de Verónica Pichel puede “estar llevando al caos” al Concello, al no cumplir con la legalidad en este caso. De igual manera, desde la agrupación azul esperan que la convocatoria se anule, “con el fin de no causar un daño irreparable” al Concello forcaricense, por culpa de aprobar, “un día más, unos acuerdos que seguramente serán nulos de pleno derecho”.

La portavoz del Grupo Popular en Forcarei, Belén Cachafeiro, señaló que su partido ya advirtió “hace tiempo” de la ilegalidad en las convocatorias de los plenos municipales, en los que “se saltaron, sin ningún tipo de explicación, ni justificación, la fecha acordada” en un principio, por lo que carecían de validez. Cachafeiro manifestó que, después “de que la alcaldesa le diera la razón” al PP forcaricense, ahora “debe poner freno a este despropósito” y “anular la convocatoria” del pleno programada para hoy. De no suspenderse, la líder de los populares aseguró que no van “a engañar a nadie”, acudiendo a un pleno que saben “que no es válido”.

Cachafeiro afirmó que la alcaldesa sabe que “el pleno no vale para nada”, acusándola de tratar de “lavar su imagen de falta de transparencia”, que cada vez “tiene más ganada entre los vecinos”. La líder del PP culpó a Verónica Pichel de querer “hacer una trampa” con la convocatoria del pleno ordinario, en el que “no aporta ninguna cuestión de interés para los vecinos”, mientras que deja “los puntos que sí tienen relevancia para la actividad del Concello” para sacar a la palestra durante la celebración del pleno extraordinario.